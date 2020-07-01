Отдыхайте правильно!

Источник материала: Горецкий вестник

Уважаемые жители города и района, как показывает практика прошлых лет, с наступлением теплых летних дней, все начинают стремиться к водоемам, для культурного отдыха. Однако многие при купании игнорируют правила поведения на воде, не соблюдают меры безопасности. Это, как правило, приводит к трагическому исходу. Особую озабоченность вызывает и то, что на воде гибнут не только взрослые, но и дети из-за беспечности родителей.





Также определенную озабоченность органов внутренних дел вызывает и проблема краж личного имущества отдыхающих. Граждане, зачастую уходя купаться, оставляют на берегу ценные вещи (мобильные телефоны, документы, изделия из драгоценных металлов и денежные средства). Соответственно, если есть те, кто беспечно оставил имущество, то там же появляются и те, ко не прочь воспользоваться этим моментом.

Горецкий РОВД напоминает, что законодательством Республики Беларусь, за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, не предназначенных для этого, либо появление в в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до восьми базовых величин. За повторное такое правонарушение предусмотрен штраф в размере от двух до пятнадцати базовых величин или административный арест. За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф в размере от одной до трех базовых величин.

В свою очередь, во избежание несчастных случаев на водах, советуем соблюдать следующие правила и меры безопасности:

— опасно купаться в нетрезвом состоянии, в запрещенных и не установленных для этого местах, выходить в плавание на неисправной или не оборудованной спасательными средствами лодке, сидеть на ее бортах, пересаживаться с места на место или из одной лодки в другую, раскачивать ее во время движения.

— купаться следует не ранее чем, через 1,5-2 часа после приема пищи.

— не умеющим плавать нельзя пользоваться лодками, надувными средствами, другими предметами, необорудованными специальными приспособлениями для плавания.

— попав в сильное течение не плывите против него, а старайтесь по течению приблизиться к берегу. Оказавшись в водовороте не теряйтесь. Наберите в легкие побольше воздуха, погрузитесь в воду, сделайте рывок в сторону по течению и всплывайте.

— запутавшись в водорослях не делайте резких движений и рывков, иначе еще больше запутаетесь. Лучше лягте на спину и постарайтесь с помощью спокойных плавных движений выплыть в ту сторону откуда приплыли. Если это не поможет, подтяните ноги и осторожно освободитесь от растений руками. При судорогах старайтесь изменить способ плавания, чтобы уменьшить нагрузку на мышцы и ускорить их расслабление.

— нельзя купаться в одиночку, в темное время суток, при сильных волнах.

— не прыгайте в воду в местах с неизвестной глубиной и рельефом дна.

— не заплывайте за оградительные знаки и далеко от берега, рассчитывайте свои силы.

— не оставляйте детей у водоемов без присмотра.

— не употребляйте спиртные напитки.

Соблюдение указанных правил спасет вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Евгений КУРЕНКОВ,

заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Горецкого РОВД,

майор милиции