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Названа опасность для здоровья парного молока
Источник материала: ОНТ
Парное молоко может быть источником устойчивых к антимикробным препаратам бактерий. Такое заявление сделали авторы исследования,
По словам ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе, сырое коровье молоко, оставленное при комнатной температуре, содержит большое количество устойчивых к лекарствам бактерий. Употребление такого молока может вызвать инфекционные заболевания.
В ходе эксперимента исследователи проанализировали около двух тысяч образцов пастеризованного и сырого молока, результаты показали: при комнатной температуре устойчивость микробов к антибиотикам была выше в сыром молоке.
Более того, многие думают, что парное молоко очень полезно, поскольку содержит пробиотики.
Тем же, кто предпочитает пить сырое молоко, ученые советуют хранить его в холодильнике.
Фото: pixabay
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Парное молоко может быть источником устойчивых к антимикробным препаратам бактерий. Такое заявление сделали авторы исследования, опубликованного в научном...
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