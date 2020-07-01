Названа опасность для здоровья парного молока

Источник материала: ОНТ

Парное молоко может быть источником устойчивых к антимикробным препаратам бактерий. Такое заявление сделали авторы исследования, опубликованного в научном журнале Microbiome.

По словам ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе, сырое коровье молоко, оставленное при комнатной температуре, содержит большое количество устойчивых к лекарствам бактерий. Употребление такого молока может вызвать инфекционные заболевания.

В ходе эксперимента исследователи проанализировали около двух тысяч образцов пастеризованного и сырого молока, результаты показали: при комнатной температуре устойчивость микробов к антибиотикам была выше в сыром молоке.

Более того, многие думают, что парное молоко очень полезно, поскольку содержит пробиотики.

Тем же, кто предпочитает пить сырое молоко, ученые советуют хранить его в холодильнике.

Фото: pixabay

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