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«Война смыслов и образов. Потому что через соцсети, через тот же Инстаграм – они что формируют? Они формируют картинку»
Источник материала: СТВ
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Потому что то, что мы сейчас имеем – это война фактически смыслов и образов. Потому что через соцсети, через такие приложения, как тот же Инстаграм – они что формируют? Они формируют картинку. И эта картинка, если раньше это были слоганы и лозунги (помните, раньше это были «Свобода, равенство и братство», потом «Вся власть Советам» – это лозунги, которые очень легко воспринимаются), сейчас эти лозунги перешли в картинки, либо в видеоряд очень короткий, либо в картинки, образы, которые легко воспринимаются. И в то же время посмотрите, на что они бьют: они бьют на самые первичные человеческие инстинкты – чувство свободы либо чувство агрессии. И с помощью таких методик она формируется. Но тут вопрос в таком, что если мы будем стараться противостоять в такой же форме – это надо отдельные институты, это отдельные формы борьбы. Их надо развивать, но сиюминутно их сделать нельзя.
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«Война смыслов и образов. Потому что через соцсети, через тот же Инстаграм – они что формируют? Они формируют картинку»
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
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