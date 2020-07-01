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Политолог: «Можно одеть вышиванку, а потом окажется под этой вышиванкой форма гауляйтера либо полицая»
Источник материала: СТВ
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе
Пётр Петровский, политолог:
Одним словом, выборы показали у нас, кто является реальным патриотом, другом белорусского государства и народа, и кто им не является. Поэтому плюс таких кампаний, что мы, как говорится, отделили зёрна от плевел и поняли, кто с нами друг, а кто наш враг.
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Политолог: «Можно одеть вышиванку, а потом окажется под этой вышиванкой форма гауляйтера либо полицая»
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
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