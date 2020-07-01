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Политолог: «Можно одеть вышиванку, а потом окажется под этой вышиванкой форма гауляйтера либо полицая»

01.07.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Война смыслов и образов. Потому что через соцсети, через тот же Инстаграм – они что формируют? Они формируют картинку»

Политолог: «Можно одеть вышиванку, а потом окажется под этой вышиванкой форма гауляйтера либо полицая»

Пётр Петровский, политолог:
Главный вопрос в том, что наши «великие» незалежники, которые так боролись и кричали: «За независимость суверенитета страны», – теперь выбросили эти слова на свалку собственной истории и сегодня предаются прямо каким-то воплям в поддержку тех сил, которые хотят превратить нашу страну в Failed state – в несостоявшееся государство, в полуколонию. То есть самый главный итог всей этой избирательной кампании в том, что можно одеть вышиванку, а потом окажется под этой вышиванкой форма гауляйтера либо полицая, который служит на оккупанта либо на хозяина из-за границы.

Мы вот главное должны понимать одно, что все вот эти внешние маечки, атрибутика – это не независимость. Независимость – это реальное отношение человека к собственному государству, исходя из конкретных его поступков и общественной гражданской позиции. На это мы должны делать самый главный акцент.

Одним словом, выборы показали у нас, кто является реальным патриотом, другом белорусского государства и народа, и кто им не является. Поэтому плюс таких кампаний, что мы, как говорится, отделили зёрна от плевел и поняли, кто с нами друг, а кто наш враг.

Люди в материале: Петр Петровский

 
 
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
 
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