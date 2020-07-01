В Витебской области заработала электростанция на солнечных батареях

Источник материала: ОНТ

Первая в регионе электростанция на солнечных батареях заработала в Витебской области. Оптимальную площадку для зеленной энергетики нашли под Сенно.

Все строительные работы заняли буквально несколько месяцев, и сегодня энергоустановка выдала первые киловатты в общую сеть. Инвестиции составили около 1 миллиона долларов. На площадке – почти пять тысяч солнечных панелей. Эти мощности могут обеспечить электроэнергией 900 домов.

Михаил Шишаков, директор предприятия: «Мощность её небольшая – 1,6 МВт – это пиковая мощность, которая не будет в пасмурную погоду и не будет ночью. Зато когда солнечный день мы имеем 1,4-1,5 МВт. То есть, пару близлежащих деревень мы осветим и обогреем».

Вадим Селезнёв, начальник Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливноэнергетических ресурсов: «У нас нет затенения. Панели выставлены на юг. Сегодня в 4:23 солнышко взошло, оно зайдет в 21:40. За эти 16 часов мы выработаем 10 тысяч кВт энергии».

В Витебской области первые крупные проекты в зеленой энергетике были реализованы на Западной Двине. Здесь построены Полоцкая и Витебская ГЭС. Впереди еще Бешенковичская. Сейчас идёт поиск инвестора. Эта станция завершит создание на реке каскада ГЭС. В прошлом году в Лиозно появился и первый ветропарк. На сегодня Витебская область уже 10% электроэнергии получает из возобновляемых источников: воды, ветра и солнца.

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