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В Витебской области заработала электростанция на солнечных батареях
Источник материала: ОНТ
Первая в регионе электростанция на солнечных батареях заработала в Витебской области. Оптимальную площадку для зеленной энергетики нашли под Сенно.
Все строительные работы заняли буквально несколько месяцев, и сегодня энергоустановка выдала первые киловатты в общую сеть. Инвестиции составили около 1 миллиона долларов. На площадке – почти пять тысяч солнечных панелей. Эти мощности могут обеспечить электроэнергией 900 домов.
В Витебской области первые крупные проекты в зеленой энергетике были реализованы на Западной Двине. Здесь построены Полоцкая и Витебская ГЭС. Впереди еще Бешенковичская. Сейчас идёт поиск инвестора. Эта станция завершит создание на реке каскада ГЭС. В прошлом году в Лиозно появился и первый ветропарк. На сегодня Витебская область уже 10% электроэнергии получает из возобновляемых источников: воды, ветра и солнца.
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Первая в регионе электростанция на солнечных батареях заработала в Витебской области. Оптимальную площадку для зеленной энергетики нашли под Сенно. Все...
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