Задержание Бабарико прокомментировали в Генпрокуратуре

Источник материала: ОНТ

В Генеральной прокуратуре прокомментировали задержание Виктора Бабарико, поскольку туда поступили «многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Бабарико В.Д., который является участником уголовного процесса». Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Там отметили, что согласно ст. 138 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси, действия и решения органа, который ведет уголовный процесс, могут обжаловать участники этого процесса, а также другие физические и юридические лица, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы.

Фото: Генпрокуратура

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