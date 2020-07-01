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Задержание Бабарико прокомментировали в Генпрокуратуре

01.07.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Задержание Бабарико прокомментировали в Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре прокомментировали задержание Виктора Бабарико, поскольку туда поступили «многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Бабарико В.Д., который является участником уголовного процесса». Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Там отметили, что согласно ст. 138 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси, действия и решения органа, который ведет уголовный процесс, могут обжаловать участники этого процесса, а также другие физические и юридические лица, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы.

Фото: Генпрокуратура

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В Генеральной прокуратуре прокомментировали задержание Виктора Бабарико, поскольку туда поступили «многочисленные электронные обращения граждан по поводу...
 
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