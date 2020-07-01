Источник материала: ОНТ

Малина – любимое многими лакомство. Эти сладкие, терпкие ягоды собирают летом и осенью, они долго не хранятся, поэтому их нужно есть сразу после покупки.

Что происходит с организмом, когда вы едите малину, читайте в справке ОНТ.

Вы получите много питательных веществ

Малина может похвастаться тем, что содержит много питательных веществ, при этом сама ягода низкокалорийная.

Одна чашка (123 грамма) красной малины содержит:

Калории: 64

Углеводы: 14,7 грамм

Клетчатка: 8 грамм

Белок: 1,5 грамма

Жир: 0,8 г

Витамин С: 54% от суточной нормы

Марганец: 41% от суточной нормы

Витамин К: 12% от суточной нормы

Витамин Е: 5% от суточной нормы

Витамины группы В: 4–6% от суточной нормы

Железо: 5% от суточной нормы

Магний: 7% от суточной нормы

Фосфор: 4% от суточной нормы

Калий: 5% от суточной нормы

Медь: 6% от суточной нормы

Малина – отличный источник клетчатки (8 грамм в одной чашке), или 32% и 21% от суточной нормы для женщин и мужчин соответственно.

Также малина – хороший источник витамина С, необходимого нашему иммунитету, одна порция содержит более половины суточной нормы.





Помогает снизить риск хронических заболеваний

Антиоксиданты – это растительные соединения, которые помогают клеткам организма бороться и восстанавливаться после окислительного стресса.

Окислительный стресс связан с повышенным риском развития рака, диабета, болезней сердца и других заболеваний.

Малина богата несколькими мощными антиоксидантами, включая витамин С, кверцетин и эллаговую кислоту.

В ходе исследований было доказано, что малина и ее экстракты оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие, которое может снизить риск возникновения хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.





Малина может снизить уровень сахара в крови

Малина – ягода с низким содержанием углеводов и высоким содержанием клетчатки. Исследования показали, что малина может снизить уровень сахара в крови и улучшить резистентность к инсулину.

Кроме того, малина богата танинами, которые блокируют альфа-амилазу – пищеварительный фермент, необходимый для расщепления крахмала. Благодаря этому ягода может уменьшить количество углеводов, поглощаемых после еды, снижая уровень сахара в крови.

Может помочь в профилактике рака

Малина может принести пользу в профилактике рака. Высокий уровень антиоксидантов в малине может помочь защитить организм от рака .

В ходе одного из исследований было доказано, что экстракты ягод, включая экстракты красной малины, помогали блокировать рост и уничтожать раковые клетки толстой кишки, простаты, молочной железы и полости рта.

Кроме того, еще одно исследование показало, что экстракт красной малины убивает до 90% раковых клеток желудка и толстой кишки.

Может помочь в потере веса

Химические вещества, содержащиеся в малине, могут помочь в потере веса.

Во время одного из исследовании мышей кормили едой с низким содержанием жиров, с высоким содержанием жиров, а также с высоким содержанием жиров и с добавлением ягод. Грызуны из группы, которая получала малину, меньше набирали вес, чем те, кто не ел ягоды.





Помогает бороться со старением

Польза малины заключается также в том, что она помогает уменьшить признаки старения организма благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Это происходит за счет того, что они борются со свободными радикалами в организме.

Малина также содержит большое количество витамина С, который необходим для здоровой кожи. Употребление этой ягоды может улучшить выработку коллагена и обратить вспять повреждение кожи, вызванное ультрафиолетовыми лучами.

Благотворно влияет на нервную систему

Малина богата минералами и медью, которые помогают бороться с постоянными стрессами и эмоциональными нагрузками. Кроме того, польза малины заключается еще и в успокаивающем эффекте. Она помогает справляться с неожиданным чувством тревоги и подавленным состоянием.

Побочные эффекты употребления малины

Малина – безопасная ягода, если употреблять ее в умеренном количестве. Однако есть противопоказания. Так, следует отказаться от малины, если у человека есть такие заболевания, как панкреатит, сахарный диабет, астма, язва желудка, подагра, аллергия, мочекаменные болезни.

Малина может нанести вред беременным, поэтому им стоит проконсультироваться с врачом перед употреблением.

Также не следует есть малину при таких заболеваниях, как рак молочной железы, рак матки, рак яичников, эндометриоз или миома матки. Красная малина может действовать как эстроген. Если есть предпосылки, что состояние организм может ухудшиться от воздействия эстрогена, не употребляйте красную малину.

Фото: pixabay

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