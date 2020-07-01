Михаил Захаров о ситуации в Беларуси: «Мы здесь ходим спокойно, и нас это не устраивает»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров поделился с ОНТ мнением о ситуации в стране накануне выборов.



Скриншот из обращения на ОНТ

— Посмотрите, что происходит в Париже, в Америке, как говорится, в Англии, в той же Польше, России. Мы здесь ходим спокойно, и нас это не устраивает. Все хотят, чтобы какие-то революции были.

Но когда уже коснутся эти революции, то тогда их остановить будет очень-очень сложно. И многие могут попасть в этот водоворот, и неизвестно, чем это все закончится. Надеюсь, что у нас этого не будет, — сказал Захаров.