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Михаил Захаров о ситуации в Беларуси: «Мы здесь ходим спокойно, и нас это не устраивает»

02.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров поделился с ОНТ мнением о ситуации в стране накануне выборов.


Скриншот из обращения на ОНТ

— Посмотрите, что происходит в Париже, в Америке, как говорится, в Англии, в той же Польше, России. Мы здесь ходим спокойно, и нас это не устраивает. Все хотят, чтобы какие-то революции были.

Но когда уже коснутся эти революции, то тогда их остановить будет очень-очень сложно. И многие могут попасть в этот водоворот, и неизвестно, чем это все закончится. Надеюсь, что у нас этого не будет, — сказал Захаров.

 
 
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