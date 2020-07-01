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Команда практически полностью обновилась. 29 хоккеистов начали подготовку к сезону в составе «Лиды»

02.07.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Команда практически полностью обновилась. 29 хоккеистов начали подготовку к сезону в составе «Лиды»

Пресс-служба «Лиды» опубликовала список из 29 хоккеистов, которые 1 июля начнут готовиться к новому сезону в составе команды.

Вратари: Павел Шелесный (предыдущий клуб – «Неман-2»), Иван Поляков;

Защитники: Олег Филиппов («Авиатор»), Кирилл Тарасевич, Денис Малишевский (оба – «Пинские ястребы»), Андрей Гостев («Гомель»), Никита Кардашев («Могилев»), Никита Волес, Никита Труханов (оба – «Бобруйск»), Олег Сиренко («Тампа-Бэй Юниорс», США, USPHL Premier), Глеб Титук, Георгий Заломай, Кирилл Кунавич (все – «Неман-2»), Всеволод Асиевский («Витебск»), Александр Латышевский;

Нападающие: Алексей Бусько («Авиатор»), Сергей Микульчик («Ледяные волки», Украина, УХЛ), Александр Бунец («Локомотив»), Владислав Заломай, Никита Бастрыкин (оба – «Неман-2»), Павел Марщенок («Металлург»), Александр Идиатуллин («Бобруйск»), Артем Новосильный («Юниор»), Владислав Серяков («Могилев»), Денис Зайчик («Уотертаун Вулвз», США, FPHL), Евгений Бабитский, Владимир Ткачук, Артур Буяк, Владимир Михайлов.

Также сообщается, что новые контракты с игроками будут подписываться в ходе предсезонки. Игроков, которые не смогут себя зарекомендовать в составе «рыцарей», сменят новые кандидаты на усиление.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Пресс-служба «Лиды» опубликовала список из 29 хоккеистов, которые 1 июля начнут готовиться к новому сезону в составе команды. Вратари: Павел Шелесный (предыдущий...
 

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