Собираем кухонный гарнитур: что нужно предусмотреть

Источник материала: Ежедневник

Сборку кухонного гарнитура часто доверяют опытному мебельщику. Однако такая услуга оценивается в 4–10% от общей стоимости комплекта, потому домашние мастера стараются самостоятельно справиться с поставленной задачей.

Для работы потребуется инструмент и схема, предоставленная производителем мебели.

Перед началом работы посетите интернет-магазин «ВиЯр» , который предлагает качественную фурнитуру по доступным ценам. В каталоге компании можно подобрать крепеж для кухонной мебели, ручки и крючки, полкодержатели и другие изделия, необходимые для сборки.

Подготовка

Этот этап начинается задолго до того момента, как детали фасадов и подходящие комплектующие окажутся на месте сборки. Вам предстоит:

измерить помещение, узнать параметры бытовой техники (ее часто встраивают в гарнитур). В расчет принимают толщину боковых стенок, зазоры между мебелью и оборудованием. Если комплект заказывают в мебельной компании, рекомендуется пригласить представителя. Опытный мастер самостоятельно измерит помещение, учтет особенности интерьера, параметры техники и встроенного оборудования;

закончить все ремонтные работы. Полы, стены — все должно быть идеально ровным. Допускается только фиксация выключателей и розеток, установка раковины;

осмотреть полученный гарнитур. На поверхности не должно быть дефектов. Дополнительно проверяют крепеж. Если элементов недостаточно, в Беларуси их можно приобрести в интернет-магазине мебельной фурнитуры «ВиЯр»;

Изучить схему сборки. Это необходимо даже опытным специалистам, так как производители предлагают разные технологии крепления элементов.

Дополнительно подготовьте инструменты. В числе необходимого — перфоратор и шуруповерт, шестигранный ключ, угольник, рулетка, резак и плоскогубцы.

Сборка – основной этап

Рекомендации

Собирают мебель по определенным правилам, которые позволят исключить ошибки.

Работа начинается с угла. Если уголок Г-образный, первым устанавливают тумбу. Линейный комплект собирают со шкафа, который размещают рядом со стеной.

Шкафы собирают по одному. Это исключает загромождение пространства, дает возможность корректировать вновь собранные модули, не разбирая предыдущие.

Очередность сборки после установки первого элемента определяет мастер. Часто напольные шкафы собирают после установки навесных, чтобы работе ничего не мешало.

Створки на шкафы вешают после фиксации последних на нужном месте.

Мастер обязательно должен оставить зазоры между стеной и столешницей — минимум 0,5–1 см.

Схема сборки

Чтобы выполнить работу в срок, рекомендовано заручиться помощью напарника. Предстоит:

собрать верхний, а после и нижний модули;

установить собранные элементы на места (руководствуясь инструкцией);

выполнить монтаж столешницы;

зафиксировать крепежи и установить дверцы, выдвижные шкафчики.

Все элементы должны быть подогнаны идеально. Важно, чтобы дверцы не провисали: для этого их подтягивают болтами. На последнем этапе монтируют раковину и устанавливают другую необходимую мебель.