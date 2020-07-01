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Собираем кухонный гарнитур: что нужно предусмотреть

04.07.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сборку кухонного гарнитура часто доверяют опытному мебельщику. Однако такая услуга оценивается в 4–10% от общей стоимости комплекта, потому домашние мастера стараются самостоятельно справиться с поставленной задачей.

Для работы потребуется инструмент и схема, предоставленная производителем мебели.

Перед началом работы посетите интернет-магазин «ВиЯр», который предлагает качественную фурнитуру по доступным ценам. В каталоге компании можно подобрать крепеж для кухонной мебели, ручки и крючки, полкодержатели и другие изделия, необходимые для сборки.

Подготовка

Этот этап начинается задолго до того момента, как детали фасадов и подходящие комплектующие окажутся на месте сборки. Вам предстоит:

  • измерить помещение, узнать параметры бытовой техники (ее часто встраивают в гарнитур). В расчет принимают толщину боковых стенок, зазоры между мебелью и оборудованием. Если комплект заказывают в мебельной компании, рекомендуется пригласить представителя. Опытный мастер самостоятельно измерит помещение, учтет особенности интерьера, параметры техники и встроенного оборудования;
  • закончить все ремонтные работы. Полы, стены — все должно быть идеально ровным. Допускается только фиксация выключателей и розеток, установка раковины;
  • осмотреть полученный гарнитур. На поверхности не должно быть дефектов. Дополнительно проверяют крепеж. Если элементов недостаточно, в Беларуси их можно приобрести в интернет-магазине мебельной фурнитуры «ВиЯр»;
  • Изучить схему сборки. Это необходимо даже опытным специалистам, так как производители предлагают разные технологии крепления элементов.

Дополнительно подготовьте инструменты. В числе необходимого — перфоратор и шуруповерт, шестигранный ключ, угольник, рулетка, резак и плоскогубцы.

Сборка – основной этап

Рекомендации

Собирают мебель по определенным правилам, которые позволят исключить ошибки.

  • Работа начинается с угла. Если уголок Г-образный, первым устанавливают тумбу. Линейный комплект собирают со шкафа, который размещают рядом со стеной.
  • Шкафы собирают по одному. Это исключает загромождение пространства, дает возможность корректировать вновь собранные модули, не разбирая предыдущие.
  • Очередность сборки после установки первого элемента определяет мастер. Часто напольные шкафы собирают после установки навесных, чтобы работе ничего не мешало.
  • Створки на шкафы вешают после фиксации последних на нужном месте.

Мастер обязательно должен оставить зазоры между стеной и столешницей — минимум 0,5–1 см.

Схема сборки

Чтобы выполнить работу в срок, рекомендовано заручиться помощью напарника. Предстоит:

  • собрать верхний, а после и нижний модули;
  • установить собранные элементы на места (руководствуясь инструкцией);
  • выполнить монтаж столешницы;
  • зафиксировать крепежи и установить дверцы, выдвижные шкафчики.

Все элементы должны быть подогнаны идеально. Важно, чтобы дверцы не провисали: для этого их подтягивают болтами. На последнем этапе монтируют раковину и устанавливают другую необходимую мебель.

 
 
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Сборку кухонного гарнитура часто доверяют опытному мебельщику. Однако такая услуга оценивается в 4–10% от общей стоимости комплекта, потому домашние мастера...
 
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