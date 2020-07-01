ЦТ по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов

Источник материала: Вороновская газета





Централизованное тестирование по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Испытание состоится сегодня и завтра, чтобы в нынешних эпидусловиях уменьшить скопление людей и обеспечить социальное дистанцирование. При этом абитуриентам необходимо приходить на ЦТ строго в тот день, на который они регистрировались.

Независимо от того, в какой из дней абитуриенты будут сдавать ЦТ по математике, для них созданы равные условия, чтобы продемонстрировать свои знания. «Будут тесты разной выборки, но однозначные по сложности», — подчеркнул Юрий Миксюк.

Традиционно ЦТ начнется в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременного прибывать к пунктам централизованного тестирования — не позднее чем за полчаса до начала испытания.

Как сообщалось, ЦТ по биологии пройдет 4 июля, по иностранному языку — 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (Новейшее время) — 16 июля.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.

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Фото: из архива «ГП»