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ЦТ по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов

01.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ЦТ по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов

Централизованное тестирование по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Испытание состоится сегодня и завтра, чтобы в нынешних эпидусловиях уменьшить скопление людей и обеспечить социальное дистанцирование. При этом абитуриентам необходимо приходить на ЦТ строго в тот день, на который они регистрировались.

Независимо от того, в какой из дней абитуриенты будут сдавать ЦТ по математике, для них созданы равные условия, чтобы продемонстрировать свои знания. «Будут тесты разной выборки, но однозначные по сложности», — подчеркнул Юрий Миксюк.

Традиционно ЦТ начнется в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременного прибывать к пунктам централизованного тестирования — не позднее чем за полчаса до начала испытания.

Как сообщалось, ЦТ по биологии пройдет 4 июля, по иностранному языку — 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (Новейшее время) — 16 июля.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.

https://www.belta.by

Фото: из архива «ГП»

 
 
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Централизованное тестирование по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля...
 
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