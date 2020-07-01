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ЦТ по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов
01.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Централизованное тестирование по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту
Испытание состоится сегодня и завтра, чтобы в нынешних эпидусловиях уменьшить скопление людей и обеспечить социальное дистанцирование. При этом абитуриентам необходимо приходить на ЦТ строго в тот день, на который они регистрировались.
Независимо от того, в какой из дней
Традиционно ЦТ начнется в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременного прибывать к пунктам централизованного тестирования — не позднее чем за полчаса до начала испытания.
Как сообщалось, ЦТ по биологии пройдет 4 июля, по иностранному языку — 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (Новейшее время) — 16 июля.
Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.
Фото: из архива «ГП»
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Централизованное тестирование по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля...
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