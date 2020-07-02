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Истребители Су-30 заступили на боевое дежурство в Барановичах

02.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Истребители Су-30 заступили на боевое дежурство в Барановичах

На авиационной базе ВВС и войск ПВО в Барановичах сегодня пополнение. На боевое дежурство заступили истребители Су-30. 

Это новейшая авиационная техника – тяжелый многоцелевой истребитель нового поколения. Он предназначен для воздушного боя, уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любой погоде, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех. Наши летчики в кратчайшие сроки прошли обучение и сейчас успешно выполняют самостоятельные полеты.

Самолет уникален тем, что позволяет выполнять фигуры пилотажа в небольшом радиусе на маленьких скоростях. Военные летчики показали свое мастерство.

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На авиационной базе ВВС и войск ПВО в Барановичах сегодня пополнение. На боевое дежурство заступили истребители Су-30.  Это новейшая авиационная техника – тяжелый...
 
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