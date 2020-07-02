Об организации движения 3 июля 2020 года

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением праздничных мероприятий запрещен въезд транспортных средств и самоходных машин 3 июля 2020 г. с 7.00 до 00.00 часов 4 июля 2020 г. на стоянку по улице Зубачева (предвходная площадь Мемориального комплекса «Брестская крепость – герой»).





3 июля 2020 г. «Брестский автобусный парк» с 20.00 до 22.00 часов обеспечит выпуск автобусов на маршрутах: № 5 – 2 единицы, № 17 – 2 единицы.

К 23.00 часам 3 июля 2020 г. на улицу Зубачева будет подано 9 автобусов с маршрутов №№ 1«А», 3, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 24.