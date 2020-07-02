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Семья во время рыбалки заметила странное существо в воде
Источник материала: ОНТ
Жители Уэльса во время рыбалки на южном побережье страны наткнулись на необычное существо.
Сам рыбаки так и не смогли понять, что это за рыба. Она была похожа и на дельфина, и на акулу
Когда видео было опубликовано в соцсетях, то выяснилось, что это была солнечная рыба.
Ее еще называют луна-рыба, рыба-солнце, рыба-голова. Она самая тяжелая из костных рыб.
Фото: pixabay
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Жители Уэльса во время рыбалки на южном побережье страны наткнулись на необычное существо. Сам рыбаки так и не смогли понять, что это за рыба. Она была похожа и на...
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