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Требовавшая от Лукашенко сняться с выборов беларуска в страхе бежала из страны

02.07.2020 06:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Бывшая радиоведущая, владелица бара «Пятница» Татьяна Мартынова бежала из Беларуси, опасаясь ареста. Об этом она рассказала в фейсбуке.

«Дорогие друзья! Это было непростое решение, но слишком много знающих людей написали мне, что именно сегодня или максимум завтра меня «завинтят». У меня был выбор. Или принять арест, или уехать из Беларуси и продолжить то, что я сегодня считаю важным и нужным. Я сутки думала. И потом решила, что я смогу быть полезней на свободе. Я уже с самого утра за пределами Беларуси», – написала она.

Татьяна Мартынова ведет группу в фейсбуке под названием «Хватит Бояться!». «Все участники, вступая в сообщество «Хватит Бояться!», подтверждают свою гражданскую позицию и требуют от действующего президента А.Г. Лукашенко отказа от участия в выборах 9 августа 2020 года», – говорится в описании паблика.

По ее словам Мартыновой, сразу же после отъезда ее хотели задержать: как только она уехала, за ней пришли «прямо со светомузыкой, но нарвались на мужа и расстроились».

Накануне в бар, которым владеет Татьяна Мартынова, нагрянула проверка: милиция, налоговая и ОБЭП, уточняет TUT.by. На предпринимательницу составили два протокола. Татьяна предполагает, что принадлежащее ей заведение, вероятно, «закроют или отожмут». Однако она пообещала и дальше, уже из-за границы, модерировать группу «Хватит Бояться!», в которой уже больше 26 тысяч человек.

 
 
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Бывшая радиоведущая, владелица бара «Пятница» Татьяна Мартынова бежала из Беларуси, опасаясь ареста. Об этом она рассказала в фейсбуке. «Дорогие друзья! Это было...
 
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