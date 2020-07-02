|
Требовавшая от Лукашенко сняться с выборов беларуска в страхе бежала из страны
Источник материала: KYKY>
Бывшая радиоведущая, владелица бара «Пятница» Татьяна Мартынова бежала из Беларуси, опасаясь ареста. Об этом она
«Дорогие друзья! Это было непростое решение, но слишком много знающих людей написали мне, что именно сегодня или максимум завтра меня «завинтят». У меня был выбор. Или принять арест, или уехать из Беларуси и продолжить то, что я сегодня считаю важным и нужным. Я сутки думала. И потом решила, что я смогу быть полезней на свободе. Я уже с самого утра за пределами Беларуси», – написала она.
Татьяна Мартынова ведет группу в фейсбуке под названием «Хватит Бояться!». «Все участники, вступая в сообщество «Хватит Бояться!», подтверждают свою гражданскую позицию и требуют от действующего президента А.Г. Лукашенко отказа от участия в выборах 9 августа 2020 года», –
По ее словам Мартыновой, сразу же после отъезда ее хотели задержать: как только она уехала, за ней пришли «прямо со светомузыкой, но нарвались на мужа и расстроились».
Накануне в бар, которым владеет Татьяна Мартынова, нагрянула проверка: милиция, налоговая и ОБЭП,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая радиоведущая, владелица бара «Пятница» Татьяна Мартынова бежала из Беларуси, опасаясь ареста. Об этом она рассказала в фейсбуке. «Дорогие друзья! Это было...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)