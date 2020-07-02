Эксперт предсказал, зарегистрируют ли Бабарико кандидатом. Самое важное о выборах в Беларуси ко 2 июля

Источник материала: KYKY

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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Все по-прежнему обсуждают мизер одобренных ЦИКом подписей за кандидатов (как над этим смеются соцсети, смотрите здесь ). Цепкало, у которого действительными признали лишь 75 тысяч подписей (а этого мало, чтобы дальше участвовать в выборах), заявил, что просто так не сдастся – и намерен бороться за каждую подпись. Однако в случае, если этот план провалится, он не исключает , что объединится с кем-либо из своих соперников. Но с кем именно – пока секрет. Виктор Бабарико признался, что крайне удивлен тем фактом, что не учли 200 тысяч подписей в его пользу.

Районные избиркомы меж тем уверяют , что не стали принимать множество подписей вполне обоснованно: оформлены они оказались отвратительно. Ошибки в номерах паспортов, неправильно записанные даты рождения, места жительства, неразборчиво указанные названия улиц... И так далее. Часть листов, по версии членов комиссий, вообще не удалось прочитать, «потому что почерк – сплошные черточки». Кстати, не забыли, что после проверок у отдельных политиков обнаружились «лишние» подписи? Глава ЦИК Лидия Ермошина твердит , что такие обвинения – «полная нелепость», а экс-депутат Анна Канопацкая похвасталась, как на БелАЗе за нее подписались восемь тысяч человек. Только вот по Минской области у нее официально насчитали лишь 811 подписей...

Политический обозреватель, кандидат исторических наук Валерий Карбалевич высказал свое мнение относительно того, что Виктора Бабарико, похоже, не зарегистрируют кандидатом на пост президента. По мнению аналитика, никогда в истории Беларуси с выборов не снимали человека, собравшего за свое выдвижение больше 100 тысяч голосов (речь о Цепкало), никогда не отклоняли такое огромное количество подписей: 55% в пользу Бабарико и 62% – в пользу Цепкало. Карбалевич считает, таким образом власть показывает, мол, никакие правила и нормы порядочности уже не действуют, и ей не особенно важно, что об этом думает население. Прогноз эксперта таков: Бабарико откажут в регистрации из-за каких-нибудь «ошибок» в декларации о доходах и имуществе. Если интересно, почему экс-банкира до сих пор оставили в гонке, то вот ответ Лидии Ермошиной .

Известная беларуская гимнастка Мелитина Станюта узнала , что ее спортивную рубрику убрали из эфира телеканала ОНТ. Любопытная деталь: совсем недавно она эмоционально осудила жесткие задержания минчан, которые 23 июня всего-то стояли в очереди в объявивший о скором закрытии магазин сувениров Symbal.by. Омоновцы в тот день просто «паковали» людей в автозак. Мелитина в своем инстаграме спрашивала, куда подевался закон, который должен нас защищать.

ООН обратилась к правительству Беларуси и потребовала от него немедленно прекратить жесткие меры в отношении демонстрантов, журналистов и блогеров накануне выборов президента. Взволнованная обстановкой в нашей стране, она решительно призвала власти отказаться от «оскорбительной» политики произвольных арестов, насилия, а также запугивания людей.

Кто ещё метит в президентское кресло

С нами шестеро желающих, это:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Уже пять претендентов на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. А именно: Бабарико, Канопацкая, Тихановская, Дмитриев, Черечень. От Лукашенко ЦИК ждет документы до 4 июля включительно.

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.