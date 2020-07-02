На ноутбуке или смартфоне закончилась память? Проверьте настройки мессенджеров

Источник материала: Tut.by

На смартфоне или ноутбуке закончилась свободная память? Возможно, дело в «прожорливом» мессенджере. Нередко именно они — вернее, файлы, сохраняемые ими, — занимают существенную часть хранилища на устройстве. Рассказываем, как настроить приложения так, чтобы этого не происходило, и заодно освобождаем уже занятое пространство.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Yucel Moran / Unsplash

Недавно в редакцию 42.TUT.BY обратился читатель Дмитрий с обычной, казалось бы, проблемой. На его MacBook Air неожиданно закончилось свободное пространство на встроенном SSD-диске, хотя больших по размеру файлов вроде фильмов он не скачивал.

Небольшой анализ показал: приложение Telegram, которым Дмитрий постоянно пользуется для работы, заняло целых 60 Гб в памяти устройства. Как позже выяснилось, это произошло из-за того, что ноутбук стремился сохранить фото и видео, которые юзер в том числе просматривал в новостных каналах. После их удаления все пришло в норму.

Но как настроить приложения так, чтобы этого не происходило, и как освободить уже занятое пространство? Рассказываем на примере разных мессенджеров.

Telegram

Windows и Mac

Начнем с описанного выше Telegram. На компьютере с Windows через официальное приложение параметры для памяти открываются так: настройки — продвинутые настройки — управление памятью устройства.

Там получится установить лимиты на размеры сохраняемых в автоматическом режиме файлов, очистить кэш медиа или, например, только определенных элементов. От кэширования и вовсе можно отказаться, если понадобится.

Приложение под Windows

На компьютерах Mac эти параметры открываются аналогично: настройки — данные и память — использование памяти.

В этом поле получится удалить временные копии файлов и установить лимиты по времени, когда сохраненные фото, видео и другие файлы будут автоматически удаляться. Также будет доступен список чатов пользователя, чтобы удалить сразу не все данные, а только сохраненные элементы в конкретной переписке.

Правда, общий объем занимаемой приложением памяти устройства показываться в самом Telegram не будет. Для этого придется зайти в настройки хранилища самого ноутбука или моноблока от компании Apple. В целом программа для компьютеров под управлением Windows дает больше возможностей.

Android и iOS

В смартфонах под управлением Android и iOS (возможности обеих версий программ в этом плане идентичны) алгоритм действий мало чем отличается от описанного выше. В приложении необходимо проделать такой путь: настройки — данные и память — использование памяти.



Приложение под Android

В этом поле юзер может при необходимости очистить кэш, а также выбрать, как долго хранить медиа (от трех дней до бесконечности). Удобно.

К слову, у автора материала телефон сохранил всего 10 МБ — программу недавно пришлось переустановить. А вот на iPad, которым пользовались несколько месяцев и не заходили в настройки, скопилось порядка 300 МБ.

Viber

Windows и Mac

Настройки хранения файлов в приложении для обеих платформ схожие. Путь такой: настройки — мультимедиа. В программе под Windows можно установить время, в течение которого будут храниться видео, фото, аудиосообщения и другие файлы. Также есть ползунок для включения или отказа от автоматической загрузки файлов.



Приложение под Mac

В версии приложения для Mac настроек немного больше. Например, позволяется выбрать, в каком качестве будут сохраняться фото. Есть отдельные ползунки для включения и отключения автозагрузки фото и видеороликов.

Правда, удалить хранящиеся в памяти данные прямо из диалогового окна не получится. Придется вручную отыскать папку ViberDownload (можно прописать в поисковой строке на Windows и Mac) и уже там самостоятельно удалить ненужные фото или видео. Это же относится к документам и другим файлам.

Android и iOS

Путь в параметры программы на устройствах под управлением обеих платформ все тот же: настройки — данные и мультимедиа. Там пользователь может установить, загружать ли автоматически фото и видео, в каком качестве это делать, а также ограничить использование трафика.



Приложение под Android

Опять же: удалить уже сохраненные данные выйдет только «руками». Первый способ не отличается от того, что описан для компьютеров. Находим папку ViberDownload и чистим то, что необходимо. Второй метод — отыскать мессенджер в системных настройках смартфона (как правило, в последних версиях ОС есть специальный пункт «Приложения») и уже там удалить кэш либо все данные.

Правда, так можно сделать только в аппаратах под управлением Android. На iOS закрытая операционная система, так что даже через системные настройки «обнулить» кэш не получится.

WhatsApp

Из-за действующих ограничений сейчас WhatsApp позволяет запускать один и тот же аккаунт только на двух устройствах — и при этом версия для компьютера требует, чтобы приложение было запущено на смартфоне. Поэтому сразу перейдем к тому, где хранятся данные на мобильных устройствах.



Приложение под Android

С Android все так же, как и в Viber. Приложение в параметрах «Данные и хранилище» позволяет самому определить базовые параметры вроде автоматической загрузки медиа и экономии трафика. Удалить уже сохраненные данные в этом поле нельзя. Так что — либо чистить истории в каждом чате, либо искать папку WhatsApp в хранилище устройства и убирать ненужные файлы оттуда. Второй вариант для опытных пользователей чуть проще.

С iOS-версией общая логика такая же. Но все из-за той же закрытости системы от Apple удалить кэш мессенджера даже через системные настройки автор материала не смог.

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