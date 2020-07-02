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Короли неба: в Беларуси на боевое дежурство заступили новейшие истребители
02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сверхманевренные истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство в Беларуси. Место дислокации – аэродром в Барановичах, информирует телеканал «МИР 24».
Сложную авиационную технику в небо подняли молодые летчики. Они освоили ее меньше, чем за полгода. «Сушки» способны выполнять функции перехватчика, бомбардировщика и командного пункта. Они воюют днем, ночью и в сложных метеорологических условиях. Подходят для выполнения боевых задач, а также для подготовки пилотов.
Четыре новых истребителя прилетели из России в Беларусь в ноябре прошлого года. Контракт заключен на поставку 12 самолетов.
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Четыре новых истребителя прилетели из России в Беларусь в ноябре прошлого года. Контракт заключен на поставку 12 самолетов.
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