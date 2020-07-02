Короли неба: в Беларуси на боевое дежурство заступили новейшие истребители

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сверхманевренные истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство в Беларуси. Место дислокации – аэродром в Барановичах, информирует телеканал «МИР 24».

Сложную авиационную технику в небо подняли молодые летчики. Они освоили ее меньше, чем за полгода. «Сушки» способны выполнять функции перехватчика, бомбардировщика и командного пункта. Они воюют днем, ночью и в сложных метеорологических условиях. Подходят для выполнения боевых задач, а также для подготовки пилотов.

«В свое время, в молодом белорусском государстве, было принято решение сохранить авиацию. Это была непростая задача. И сейчас в боевом составе ВВС страны находятся современные истребители, штурмовики, летно-тренировочные самолеты, военно-транспортные и боевые вертолеты. Но самое главное – сегодня за штурвалами этих аппаратов наши летчики», – говорит министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Четыре новых истребителя прилетели из России в Беларусь в ноябре прошлого года. Контракт заключен на поставку 12 самолетов.