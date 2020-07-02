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Гражданин Украины пытался ввезти марихуану в Беларусь
Источник материала: БTЕго задержали в пункте пропуска «Мокраны». Траву нашли во время таможенного досмотра среди личных вещей путешественника. Служебная собака унюхала вещество в дорожной сумке украинца. Там находилось 2 грамма конопли. Нарушитель попытался порвать и выбросить сверток с контрабандой, но не вышло. В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по наркостатье. Максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы.
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Его задержали в пункте пропуска «Мокраны». Траву нашли во время таможенного досмотра среди личных вещей путешественника. Служебная собака унюхала вещество в...
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