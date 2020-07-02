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Ко Дню Независимости в Минске открыли ясли-сад после масштабного ремонта
Источник материала: ОНТ
До главного государственного праздника остаётся уже меньше суток! Страна в предвкушении, идут последние приготовления. И по традиции ко Дню независимости в Беларуси открываются новые объекты. Для многих долгожданные. Одним из таких подарков для жителей Советского района столицы стало открытие детского сада. Он примет 250 малышей.
После масштабного ремонта с модернизацией здесь новая крыша, инженерные конструкции, мебель, спортивный инвентарь, игрушки.
Преобразилась и территория вокруг: оборудованы стадион, площадки для физкультуры, городок по правилам дорожного движения.Финансирование шло из местного бюджета – это более 4-х миллионов рублей. Оборудованы стадион, площадки для физкультуры, городок по правилам дорожного движения.
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До главного государственного праздника остаётся уже меньше суток! Страна в предвкушении, идут последние приготовления. И по традиции ко Дню независимости в...
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