Ко Дню Независимости в Минске открыли ясли-сад после масштабного ремонта

Источник материала: ОНТ

До главного государственного праздника остаётся уже меньше суток! Страна в предвкушении, идут последние приготовления. И по традиции ко Дню независимости в Беларуси открываются новые объекты. Для многих долгожданные. Одним из таких подарков для жителей Советского района столицы стало открытие детского сада. Он примет 250 малышей.

После масштабного ремонта с модернизацией здесь новая крыша, инженерные конструкции, мебель, спортивный инвентарь, игрушки.

Преобразилась и территория вокруг: оборудованы стадион, площадки для физкультуры, городок по правилам дорожного движения.Финансирование шло из местного бюджета – это более 4-х миллионов рублей. Оборудованы стадион, площадки для физкультуры, городок по правилам дорожного движения.





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