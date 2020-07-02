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Чтобы сохранить память о Великой Победе. Аллею Дружбы откроют в Минске 2 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественное собрание накануне Дня Независимости состоится во Дворце Республики (подробнее читайте
И это далеко не единственный подарок для тех, кто так много сделал для будущих поколений, подарил мирное небо над головой и сегодняшнее мирное настоящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди погибших на полях сражений были воины всех национальностей. И только благодаря их единству мы добились перелома в войне с нацизмом.
Эту акцию поддержал и МИД Беларуси. Не останутся в стороне и участники «Звездного похода». Студенты и преподаватели передадут сегодня капсулу с землей с братских могил воинов, погибших в годы войны для помещения ее в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.
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Новости Беларуси. Торжественное собрание накануне Дня Независимости состоится во Дворце Республики (подробнее читайте здесь). И это далеко не единственный...
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