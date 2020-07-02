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Стало известно, кому из минчан не придется платить за воду за июнь

02.07.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителям нескольких районов Минска, у которых на днях из крана шла некачественная вода, в июне за холодное водоснабжение платить не придется. Такое сообщение появилось 2 июля на официальном канале Мингорисполкома в Telegram.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

От платы за холодное водоснабжение освободят жителей домов Московского и Фрунзенского, а также частично других районов столицы, которые не могли использовать питьевую воду из-за сбоев в системе. Минскводоканал в течение 3 дней составит списки адресов и передаст их в расчетно-справочные центры. 

Напомним, 24 июня в нескольких крупных районах на западе Минска — Малиновке, Сухарево, Каменная горка, жители стали жаловаться на резкий и неприятный запах воды, идущей из крана. Лаборатория «Минскводоканала» заверила: кроме показателя «Запах», остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм. Позже выяснилось, что проблемы с водой затронули около 2,5 тысячи домов. В пострадавшие районы власти организовали подвоз питьевой воды. Вечером 26 июня главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк не рекомендовала пить воду из-под крана в проблемных районах. 27 июня запрет был снят. Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович накануне заявил, что причина некачественной воды была в водоводе, на котором выполнялись ремонтные работы. 26 июня он был отключен.

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Теги: Минск
 
 
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