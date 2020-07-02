ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Июньские жировки некоторым минчанам придут без оплаты за холодную воду – Мингорисполком

02.07.2020 10:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Июньские жировки некоторым минчанам придут без оплаты за холодную воду – Мингорисполком

Некоторых жителей столицы освободили от платы за воду за июнь. Такое решение приняли сегодня в Мингорисполкоме, об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Списки адресов, по которым не будут начислять оплату, в течение трех рабочих дней подготовит предприятие «Минскводоканал». Эти данные передадут в расчетно-справочные центры.

В Мингорисполкоме уточнили, кто попадет в списки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторых жителей столицы освободили от платы за воду за июнь. Такое решение приняли сегодня в Мингорисполкоме, об этом сообщается в Telegram-канале мэрии. Списки...
 
Новости дня
Новости разные
 
От 50 тысяч долларов. Почем сейчас продаются и как выглядят самые дешевые «трешки» Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика