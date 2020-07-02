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Июньские жировки некоторым минчанам придут без оплаты за холодную воду – Мингорисполком
Источник материала: ОНТ
Некоторых жителей столицы освободили от платы за воду за июнь. Такое решение приняли сегодня в Мингорисполкоме, об этом
Списки адресов, по которым не будут начислять оплату, в течение трех рабочих дней подготовит предприятие «Минскводоканал». Эти данные передадут в расчетно-справочные центры.
В Мингорисполкоме уточнили, кто попадет в списки.
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Некоторых жителей столицы освободили от платы за воду за июнь. Такое решение приняли сегодня в Мингорисполкоме, об этом сообщается в Telegram-канале мэрии. Списки...
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