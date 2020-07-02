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В гамме нового Land Rover Defender появились грузовые версии

02.07.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Land Rover раскрыла первые подробности о коммерческих версиях внедорожника Defender нового поколения, представленного осенью прошлого года во Франкфурте. Грузовые варианты получили обозначение Hard Top и будут предлагаться как в трех-, так и пятидверном исполнениях.


Созданы Defender 90 Hard Top и 110 Hard Top специалистами отделения Special Vehicle Operations — в основе лежит та же платформа D7x с несущей конструкцией кузова, что и у пассажирских вариантов. Обе версии грузовых Defender получат независимую пружинную подвеску, при этом для пятидверного 110 Hard Top в качестве опции будет доступна и электронная пневматическая подвеска.


В любом из вариантов у внедорожного фургона дорожный просвет равен 291 мм, углы въезда, съезда и рампы составляют 38, 40 и 28 градусов соответственно. Максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 900 мм.


Конфигурация салона не предполагает наличие задних сидений, однако предлагающееся в качестве опции откидное центральное переднее сиденье позволяет разместиться третьему седоку. Defender Hard Top может буксировать прицеп массой до 3,5 тонны, а при движении задним ходом облегчить процесс маневрирования с дополнительным грузом призвана система Advanced Tow Assist (управление прицепом осуществляется с помощью вращающегося контроллера на центральной консоли). Также доступна и система 360-градусного обзора вокруг автомобиля, выводящей изображение на центральный сенсорный экран мультимедийного комплекса Pivi Pro.


На рынок грузовые Defender выйдут до конца текущего года. Уже озвучена стартовая стоимость для Великобритании — 35 500 фунтов за трехдверный Defender 90 Hard Top.

 
 
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Компания Land Rover раскрыла первые подробности о коммерческих версиях внедорожника Defender нового поколения.
 
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