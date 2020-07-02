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Праздник с традициями наших предков. Как в Минске отметят День вышиванки?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне главного государственного в Минске отмечают еще один праздник – День вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как правило, мероприятие собирает многочисленных гостей. Этот день не станет исключением. Главная праздничная площадка развернется в 16 часов у Дворца спорта. Там можно будет отведать блюда белорусской кухни, посетить выставку народных промыслов и приобрести сувениры с белорусским орнаментом.
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Новости Беларуси. Накануне главного государственного в Минске отмечают еще один праздник – День вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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