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Праздник с традициями наших предков. Как в Минске отметят День вышиванки?

02.07.2020 10:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне главного государственного в Минске отмечают еще один праздник – День вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник с традициями наших предков. Как в Минске отметят День вышиванки?

Основной символ праздника – узор-шифр – объединяет наших предков, отражает черты менталитета белорусов – гостеприимство, семейные ценности и миролюбие.

Как правило, мероприятие собирает многочисленных гостей. Этот день не станет исключением. Главная праздничная площадка развернется в 16 часов у Дворца спорта. Там можно будет отведать блюда белорусской кухни, посетить выставку народных промыслов и приобрести сувениры с белорусским орнаментом.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Накануне главного государственного в Минске отмечают еще один праздник – День вышиванки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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