ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Обзор грейс-карт: нашли кредитку, по которой можно не платить два месяца

02.07.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Можно ли получить кредит почти без процентов? А пользоваться одним кредитом несколько лет? Наш ответ — можно. FINANCE.TUT.BY составил обзор возобновляемых кредитных карт с грейс-периодом, а также изучил их дополнительные опции.


фото с сайта hntr.ru

Мы рассматривали кредитные карты, которые соответствуют двум критериям: возобновляемость и наличие льготного периода со ставкой не более 10%. Выбранные карты подходят для новых клиентов банка независимо от наличия кредитной истории в конкретном банке, а также обслуживания на зарплатном проекте. От каждого банка было выбрано по одной карте. Карты рассрочки, в т.ч. с функцией кредитной карты, исключены из обзора. Об условиях по таким картам мы рассказывали в одном из недавних обзоров.

Выбирая между кредитом наличными и кредитной картой, у второй есть преимущество: проценты начисляются только на потраченную сумму, а не на всю сумму кредита. Кроме того, у этих карт есть льготный (его еще называют «грейс») период. Это срок, в течение которого ставка по кредиту является сниженной. Практически все такие ставки составляют менее 0,1% годовых.

Подробные условия по семи возобновляемым грейс-кредиткам представлены в таблице.

Банк, кредитная карта

Грейс -период, ставка; срок; ограничения по сумме; срок действия карты/кредита; период возобновляемости

Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия

Альфа-Банк,

Альфа-Кредитка

первые 5 дней — 0,1%, далее — 23,9%; от 500 до 5 тыс. BYN; 3 года; 3 года

без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты, указанной в договоре; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах

Банк Дабрабыт,

Новая

первые 30 дней — 0,000001%, далее — 19,9%; от 500 до 20 тыс. BYN; 5 лет; 12 месяцев

без справки о доходах при сумме до 5 тыс. BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и т.д., 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное.

Банк БелВЭБ,

Спраўная+

первые 20 дней — 10%, далее — 13,51%; от 500 до 10 тыс. BYN; 3 года; 2 года

справка о доходах за 3 месяца; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты указанной в договоре.

БНБ-Банк,

Dream line

до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; 2 года; 2 года

без справки о доходах до 12,5 тыс BYN; 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 число месяца

Идея Банк,

CREDO с грейс-периодом

до 50 дней — 0,0001%, далее — 13,51%; от 50 до 3 тыс. BYN; 5 лет; 2 года

без справки о доходах; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20-го числа месяца

Технобанк,

Карточка GREEN

первые 30 дней — 0,0001%, далее — 27%; от 100 до 3 тыс. BYN; карта - 3 года, срок кредитования - 2 года; пользование одним траншем 12 месяцев; 1 год.

 без справки о доходах; обязательное погашение только начисленных процентов; манибэк 2% в сети GREEN; 3% доход на остаток собственных средств

Paritetbank,

Кредитная карта Грейсфрукт

 первые 60 дней — 0,0001%, далее — 24,24%; от 500 BYN в пределах платежеспособности; 6 лет; 3 года.

без справки о доходах; не менее 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца

Банк, кредитная карта

Грейс -период, ставка; срок; ограничения по сумме; срок действия карты/кредита; период возобновляемости

Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия

Альфа-Банк,

Альфа-Кредитка

первые 5 дней — 0,1%, далее — 23,9%; от 500 до 5 тыс. BYN; 3 года; 3 года

без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты, указанной в договоре; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах

Банк Дабрабыт,

Новая

первые 30 дней — 0,000001%, далее — 19,9%; от 500 до 20 тыс. BYN; 5 лет; 12 месяцев

без справки о доходах при сумме до 5 тыс. BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и т.д., 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное.

Банк БелВЭБ,

Спраўная+

первые 20 дней — 10%, далее — 13,51%; от 500 до 10 тыс. BYN; 3 года; 2 года

справка о доходах за 3 месяца; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты указанной в договоре.

БНБ-Банк,

Dream line

до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; 2 года; 2 года

без справки о доходах до 12,5 тыс BYN; 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 число месяца

Идея Банк,

CREDO с грейс-периодом

до 50 дней — 0,0001%, далее — 13,51%; от 50 до 3 тыс. BYN; 5 лет; 2 года

без справки о доходах; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20-го числа месяца

Технобанк,

Карточка GREEN

 первые 30 дней — 0,0001%, далее — 27%; от 100 до 3 тыс. BYN; карта - 3 года, срок кредитования - 2 года; пользование одним траншем 12 месяцев; 1 год.

без справки о доходах; обязательное погашение только начисленных процентов; манибэк 2% в сети GREEN; 3% доход на остаток собственных средств

Paritetbank,

Кредитная карта Грейсфрукт

первые 60 дней — 0,0001%, далее — 24,24%; от 500 BYN в пределах платежеспособности; 6 лет; 3 года.

без справки о доходах; не менее 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца

О условиях и особенностях

  • В течение льготного периода ставки по кредиткам находятся в диапазоне 0,000001−0,1%. Самый дорогой льготный период по карте Банка БелВЭБ «Спраўная+» — 10%;
  • Период действия сниженной ставки отличается среди банков. Самый короткий «грейс» в Альфа-Банке (5 дней), а самый длинный в Paritetbank (60 дней). Льготные периоды по другим картам составили от 20 до 50 дней;
  • Если задолженность не погашена в течение грейс-периода, то банк применит основную ставку. 13,51% будет начисляться на сумму задолженности в Идея Банке и Банке БелВЭБ. В других банках дороже: от 19,9% до 28,5%;
  • Что касается ограничений по сумме, то три банка готовы предоставить кредит на суммы до 3−5 тысяч рублей. Кредит до 10 тысяч рублей будет доступен в Банке БелВЭБ, а до 20 тысяч рублей в Банке Дабрабыт. В обоих случаях — при наличии справки о доходах. Еще в двух банках, БНБ-Банке и Paritetbank, сумма будет зависеть от платежеспособности клиента;
  • В течение периода возобновляемости платёж по кредиту выглядит так: минимум 1−3% от задолженности в счет основного долга и начисленные проценты. При этом график платежей составляется индивидуально и будет зависеть от использования карты;
  • По карте Технобанка график погашения будет отличаться от остальных. Обязательны к погашению только начисленные проценты, а основной долг за каждую покупку погашается в течение 12 месяцев. Можно раздлелить эти платежи на 12 месяцев, а можно погасить все в последний месяц;
  • Все карты, представленные в обзоре, являются бесплатными. Дополнительные комиссии банки не взимают. Исключение — Альфа-Банк, где при снятии наличных с карты будет комиссия 3% от суммы;
  • Некоторые кредитные карты имеют дополнительные опции. По карте Банка Дабрабыт мани-бэк может достигать 5%, а по карте Технобанка есть сразу два бонуса: мани-бэк 2% в сети GREEN и ставка доходности 3% на остаток собственных средств.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно ли получить кредит почти без процентов? А пользоваться одним кредитом несколько лет? Наш ответ - можно.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Шкловском районе спасатели помогли тонувшему мужчине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика