Обзор грейс-карт: нашли кредитку, по которой можно не платить два месяца

Источник материала: Tut.by

Можно ли получить кредит почти без процентов? А пользоваться одним кредитом несколько лет? Наш ответ — можно. FINANCE.TUT.BY составил обзор возобновляемых кредитных карт с грейс-периодом, а также изучил их дополнительные опции.



фото с сайта hntr.ru

Мы рассматривали кредитные карты, которые соответствуют двум критериям: возобновляемость и наличие льготного периода со ставкой не более 10%. Выбранные карты подходят для новых клиентов банка независимо от наличия кредитной истории в конкретном банке, а также обслуживания на зарплатном проекте. От каждого банка было выбрано по одной карте. Карты рассрочки, в т.ч. с функцией кредитной карты, исключены из обзора. Об условиях по таким картам мы рассказывали в одном из недавних обзоров.

Выбирая между кредитом наличными и кредитной картой, у второй есть преимущество: проценты начисляются только на потраченную сумму, а не на всю сумму кредита. Кроме того, у этих карт есть льготный (его еще называют «грейс») период. Это срок, в течение которого ставка по кредиту является сниженной. Практически все такие ставки составляют менее 0,1% годовых.

Подробные условия по семи возобновляемым грейс-кредиткам представлены в таблице.

Банк, кредитная карта Грейс -период, ставка; срок; ограничения по сумме; срок действия карты/кредита; период возобновляемости Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия Альфа-Банк, Альфа-Кредитка первые 5 дней — 0,1%, далее — 23,9%; от 500 до 5 тыс. BYN; 3 года; 3 года без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты, указанной в договоре; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах Банк Дабрабыт, Новая первые 30 дней — 0,000001%, далее — 19,9%; от 500 до 20 тыс. BYN; 5 лет; 12 месяцев без справки о доходах при сумме до 5 тыс. BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и т.д., 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное. Банк БелВЭБ, Спраўная+ первые 20 дней — 10%, далее — 13,51%; от 500 до 10 тыс. BYN; 3 года; 2 года справка о доходах за 3 месяца; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты указанной в договоре. БНБ-Банк, Dream line до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; 2 года; 2 года без справки о доходах до 12,5 тыс BYN; 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 число месяца Идея Банк, CREDO с грейс-периодом до 50 дней — 0,0001%, далее — 13,51%; от 50 до 3 тыс. BYN; 5 лет; 2 года без справки о доходах; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20-го числа месяца Технобанк, Карточка GREEN первые 30 дней — 0,0001%, далее — 27%; от 100 до 3 тыс. BYN; карта - 3 года, срок кредитования - 2 года; пользование одним траншем 12 месяцев; 1 год. без справки о доходах; обязательное погашение только начисленных процентов; манибэк 2% в сети GREEN; 3% доход на остаток собственных средств Paritetbank, Кредитная карта Грейсфрукт первые 60 дней — 0,0001%, далее — 24,24%; от 500 BYN в пределах платежеспособности; 6 лет; 3 года. без справки о доходах; не менее 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца

Банк, кредитная карта Грейс -период, ставка; срок; ограничения по сумме; срок действия карты/кредита; период возобновляемости Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия Альфа-Банк, Альфа-Кредитка первые 5 дней — 0,1%, далее — 23,9%; от 500 до 5 тыс. BYN; 3 года; 3 года без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты, указанной в договоре; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах Банк Дабрабыт, Новая первые 30 дней — 0,000001%, далее — 19,9%; от 500 до 20 тыс. BYN; 5 лет; 12 месяцев без справки о доходах при сумме до 5 тыс. BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и т.д., 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное. Банк БелВЭБ, Спраўная+ первые 20 дней — 10%, далее — 13,51%; от 500 до 10 тыс. BYN; 3 года; 2 года справка о доходах за 3 месяца; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты указанной в договоре. БНБ-Банк, Dream line до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; 2 года; 2 года без справки о доходах до 12,5 тыс BYN; 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 число месяца Идея Банк, CREDO с грейс-периодом до 50 дней — 0,0001%, далее — 13,51%; от 50 до 3 тыс. BYN; 5 лет; 2 года без справки о доходах; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20-го числа месяца Технобанк, Карточка GREEN первые 30 дней — 0,0001%, далее — 27%; от 100 до 3 тыс. BYN; карта - 3 года, срок кредитования - 2 года; пользование одним траншем 12 месяцев; 1 год. без справки о доходах; обязательное погашение только начисленных процентов; манибэк 2% в сети GREEN; 3% доход на остаток собственных средств Paritetbank, Кредитная карта Грейсфрукт первые 60 дней — 0,0001%, далее — 24,24%; от 500 BYN в пределах платежеспособности; 6 лет; 3 года. без справки о доходах; не менее 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца

О условиях и особенностях

В течение льготного периода ставки по кредиткам находятся в диапазоне 0,000001−0,1%. Самый дорогой льготный период по карте Банка БелВЭБ «Спраўная+» — 10%;

«Спраўная+» — 10%; Период действия сниженной ставки отличается среди банков. Самый короткий «грейс» в Альфа-Банке (5 дней), а самый длинный в Paritetbank (60 дней). Льготные периоды по другим картам составили от 20 до 50 дней;

(5 дней), а самый длинный в (60 дней). Льготные периоды по другим картам составили от 20 до 50 дней; Если задолженность не погашена в течение грейс-периода, то банк применит основную ставку. 13,51% будет начисляться на сумму задолженности в Идея Банке и Банке БелВЭБ . В других банках дороже: от 19,9% до 28,5%;

и . В других банках дороже: от 19,9% до 28,5%; Что касается ограничений по сумме, то три банка готовы предоставить кредит на суммы до 3−5 тысяч рублей. Кредит до 10 тысяч рублей будет доступен в Банке БелВЭБ , а до 20 тысяч рублей в Банке Дабрабыт . В обоих случаях — при наличии справки о доходах. Еще в двух банках, БНБ-Банке и Paritetbank , сумма будет зависеть от платежеспособности клиента;

, а до 20 тысяч рублей в . В обоих случаях — при наличии справки о доходах. Еще в двух банках, и , сумма будет зависеть от платежеспособности клиента; В течение периода возобновляемости платёж по кредиту выглядит так: минимум 1−3% от задолженности в счет основного долга и начисленные проценты. При этом график платежей составляется индивидуально и будет зависеть от использования карты;

По карте Технобанка график погашения будет отличаться от остальных. Обязательны к погашению только начисленные проценты, а основной долг за каждую покупку погашается в течение 12 месяцев. Можно раздлелить эти платежи на 12 месяцев, а можно погасить все в последний месяц;

график погашения будет отличаться от остальных. Обязательны к погашению только начисленные проценты, а основной долг за каждую покупку погашается в течение 12 месяцев. Можно раздлелить эти платежи на 12 месяцев, а можно погасить все в последний месяц; Все карты, представленные в обзоре, являются бесплатными. Дополнительные комиссии банки не взимают. Исключение — Альфа-Банк , где при снятии наличных с карты будет комиссия 3% от суммы;

, где при снятии наличных с карты будет комиссия 3% от суммы; Некоторые кредитные карты имеют дополнительные опции. По карте Банка Дабрабыт мани-бэк может достигать 5%, а по карте Технобанка есть сразу два бонуса: мани-бэк 2% в сети GREEN и ставка доходности 3% на остаток собственных средств.