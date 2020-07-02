Обзор грейс-карт: нашли кредитку, по которой можно не платить два месяца

Можно ли получить кредит почти без процентов? А пользоваться одним кредитом несколько лет? Наш ответ — можно. FINANCE.TUT.BY составил обзор возобновляемых кредитных карт с грейс-периодом, а также изучил их дополнительные опции.
Мы рассматривали кредитные карты, которые соответствуют двум критериям: возобновляемость и наличие льготного периода со ставкой не более 10%. Выбранные карты подходят для новых клиентов банка независимо от наличия кредитной истории в конкретном банке, а также обслуживания на зарплатном проекте. От каждого банка было выбрано по одной карте. Карты рассрочки, в т.ч. с функцией кредитной карты, исключены из обзора. Об условиях по таким картам мы рассказывали в одном из недавних обзоров.
Выбирая между кредитом наличными и кредитной картой, у второй есть преимущество: проценты начисляются только на потраченную сумму, а не на всю сумму кредита. Кроме того, у этих карт есть льготный (его еще называют «грейс») период. Это срок, в течение которого ставка по кредиту является сниженной. Практически все такие ставки составляют менее 0,1% годовых.
Подробные условия по семи возобновляемым грейс-кредиткам представлены в таблице.
Банк, кредитная карта
Грейс -период, ставка; срок; ограничения по сумме; срок действия карты/кредита; период возобновляемости
Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия
Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка
первые 5 дней — 0,1%, далее — 23,9%; от 500 до 5 тыс. BYN; 3 года; 3 года
без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты, указанной в договоре; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах
Банк Дабрабыт,
Новая
первые 30 дней — 0,000001%, далее — 19,9%; от 500 до 20 тыс. BYN; 5 лет; 12 месяцев
без справки о доходах при сумме до 5 тыс. BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и т.д., 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное.
Банк БелВЭБ,
Спраўная+
первые 20 дней — 10%, далее — 13,51%; от 500 до 10 тыс. BYN; 3 года; 2 года
справка о доходах за 3 месяца; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты указанной в договоре.
БНБ-Банк,
Dream line
до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; 2 года; 2 года
без справки о доходах до 12,5 тыс BYN; 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 число месяца
Идея Банк,
CREDO с грейс-периодом
до 50 дней — 0,0001%, далее — 13,51%; от 50 до 3 тыс. BYN; 5 лет; 2 года
без справки о доходах; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20-го числа месяца
Технобанк,
Карточка GREEN
первые 30 дней — 0,0001%, далее — 27%; от 100 до 3 тыс. BYN; карта - 3 года, срок кредитования - 2 года; пользование одним траншем 12 месяцев; 1 год.
без справки о доходах; обязательное погашение только начисленных процентов; манибэк 2% в сети GREEN; 3% доход на остаток собственных средств
Paritetbank,
Кредитная карта Грейсфрукт
первые 60 дней — 0,0001%, далее — 24,24%; от 500 BYN в пределах платежеспособности; 6 лет; 3 года.
без справки о доходах; не менее 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца
Банк, кредитная карта
Грейс -период, ставка; срок; ограничения по сумме; срок действия карты/кредита; период возобновляемости
Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия
Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка
первые 5 дней — 0,1%, далее — 23,9%; от 500 до 5 тыс. BYN; 3 года; 3 года
без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты, указанной в договоре; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах
Банк Дабрабыт,
Новая
первые 30 дней — 0,000001%, далее — 19,9%; от 500 до 20 тыс. BYN; 5 лет; 12 месяцев
без справки о доходах при сумме до 5 тыс. BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и т.д., 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное.
Банк БелВЭБ,
Спраўная+
первые 20 дней — 10%, далее — 13,51%; от 500 до 10 тыс. BYN; 3 года; 2 года
справка о доходах за 3 месяца; не менее 2% от основного долга плюс проценты до даты указанной в договоре.
БНБ-Банк,
Dream line
до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; 2 года; 2 года
без справки о доходах до 12,5 тыс BYN; 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 число месяца
Идея Банк,
CREDO с грейс-периодом
до 50 дней — 0,0001%, далее — 13,51%; от 50 до 3 тыс. BYN; 5 лет; 2 года
без справки о доходах; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20-го числа месяца
Технобанк,
Карточка GREEN
первые 30 дней — 0,0001%, далее — 27%; от 100 до 3 тыс. BYN; карта - 3 года, срок кредитования - 2 года; пользование одним траншем 12 месяцев; 1 год.
без справки о доходах; обязательное погашение только начисленных процентов; манибэк 2% в сети GREEN; 3% доход на остаток собственных средств
Paritetbank,
Кредитная карта Грейсфрукт
первые 60 дней — 0,0001%, далее — 24,24%; от 500 BYN в пределах платежеспособности; 6 лет; 3 года.
без справки о доходах; не менее 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца
О условиях и особенностях
В течение льготного периода ставки по кредиткам находятся в диапазоне 0,000001−0,1%. Самый дорогой льготный период по карте Банка БелВЭБ «Спраўная+» — 10%;
Период действия сниженной ставки отличается среди банков. Самый короткий «грейс» в Альфа-Банке (5 дней), а самый длинный в Paritetbank (60 дней). Льготные периоды по другим картам составили от 20 до 50 дней;
Если задолженность не погашена в течение грейс-периода, то банк применит основную ставку. 13,51% будет начисляться на сумму задолженности в Идея Банке и Банке БелВЭБ. В других банках дороже: от 19,9% до 28,5%;
Что касается ограничений по сумме, то три банка готовы предоставить кредит на суммы до 3−5 тысяч рублей. Кредит до 10 тысяч рублей будет доступен в Банке БелВЭБ, а до 20 тысяч рублей в Банке Дабрабыт. В обоих случаях — при наличии справки о доходах. Еще в двух банках, БНБ-Банке и Paritetbank, сумма будет зависеть от платежеспособности клиента;
В течение периода возобновляемости платёж по кредиту выглядит так: минимум 1−3% от задолженности в счет основного долга и начисленные проценты. При этом график платежей составляется индивидуально и будет зависеть от использования карты;
По карте Технобанка график погашения будет отличаться от остальных. Обязательны к погашению только начисленные проценты, а основной долг за каждую покупку погашается в течение 12 месяцев. Можно раздлелить эти платежи на 12 месяцев, а можно погасить все в последний месяц;
Все карты, представленные в обзоре, являются бесплатными. Дополнительные комиссии банки не взимают. Исключение — Альфа-Банк, где при снятии наличных с карты будет комиссия 3% от суммы;
Некоторые кредитные карты имеют дополнительные опции. По карте Банка Дабрабыт мани-бэк может достигать 5%, а по карте Технобанка есть сразу два бонуса: мани-бэк 2% в сети GREEN и ставка доходности 3% на остаток собственных средств.