Какая погода будет в Слуцке на больших выходных и в День Независимости

Источник материала: Слуцк Город





3-5 июля белорусов ждут большие выходные. А насколько комфортной будет погода для дальних поездок, велопрогулок, отдыха на природе и купания? Смотрите, что обещает Белгидромет.

И начнём с четверга. Уже сегодня на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах дожди сильные и грозы. Ветер при грозах порывистый. Воздух днём прогреется до +29 градусов, затем немного похолодает.

В День Независимости, 3 июля, скажется влияние малоподвижных активных атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. Временами пройдут дожди, днём дожди сильные, местами с грозами. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днём в Слуцке поднимется максимум до +25 градусов.

В субботу, 4 июля, погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся на восток республики. Ожидается облачная с прояснениями погода, днём без существенных осадков. Ночью на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, ночью ожидаются сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура днём - до +26 градусов.

В воскресенье, по предварительному прогнозу, ожидается солнечная погода и до 27 градусов тепла.

Программу мероприятий на 3 июля в Слуцке можно посмотреть здесь .

КСТАТИ! Запрет на посещение лесов в Слуцком районе недавно был снят .



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