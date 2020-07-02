На Быховщине, 3 июля, пройдет торжественное мероприятие по случаю Дня Независимости Республики Беларусь

Источник материала: Маяк Преднепровья

В этот день в 11. 00 утра на площади имени маршала авиации Степана Красовского состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь.





В память о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны глава районной вертикали Дмитрий Мартинович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Сыранков, члены исполкома возложат цветы к памятному знаку, установленному в честь 50-летия освобождения Быховского района в июне 1944 года.

Затем в парке «50 лет Победы» состоится концертная программа с участием самодеятельных артистов и творческих коллективов. А в 14. 00 начнется международная социальная и креативная программа «В будущее — с надеждой», главная цель которой — сотрудничество известных белорусских эстрадных артистов с талантливыми детьми и молодежью, проживающими на территории, загрязненной радионуклидами.

Приятным сюрпризом для быховчан станет участие музыканта и композитора, народного артиста Республики Беларусь Эдуарда Ханка.

Праздничное мероприятие завершится патриотической акцией «Споем гимн вместе».