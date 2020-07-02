ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Быховщине, 3 июля, пройдет торжественное мероприятие по случаю Дня Независимости Республики Беларусь

02.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

В этот день в 11. 00 утра на площади имени маршала авиации Степана Красовского состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь.

На Быховщине, 3 июля, пройдет торжественное мероприятие по случаю Дня Независимости Республики Беларусь

В память о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны глава районной вертикали Дмитрий Мартинович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Сыранков, члены исполкома возложат цветы к памятному знаку, установленному в честь 50-летия освобождения Быховского района в июне 1944 года.

Затем в парке «50 лет Победы» состоится концертная программа с участием самодеятельных артистов и творческих коллективов. А в 14. 00 начнется международная социальная и креативная программа «В будущее — с надеждой», главная цель которой — сотрудничество известных белорусских эстрадных артистов с талантливыми детьми и молодежью, проживающими на территории, загрязненной радионуклидами.

Приятным сюрпризом для быховчан станет участие музыканта и композитора, народного артиста Республики Беларусь Эдуарда Ханка.

Праздничное мероприятие завершится патриотической акцией «Споем гимн вместе».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день в 11. 00 утра на площади имени маршала авиации Степана Красовского состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно Opel сбил 4-летнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика