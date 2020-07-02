|
В Слуцке ветеранов дома поздравила «Фронтовая концертная бригада»
02.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
30 июня, в день 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков город Слуцк, прошла акция «Поздравим ветеранов всем двором».
Мероприятие было организовано Слуцким городским центром традиционной культуры совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слуцкого райисполкома, Слуцкой районной организации БРСМ, пишет «Слуцкий край». А Слуцкое ЖКХ предоставило автомобиль.
Директор Слуцкого городского центра традиционной культуры Зинаида Губанович рассказала, что акция проводится впервые на Слутчине, поэтому постановка и концертная программа новые.
Концертная программа состояла из военных, патриотических и современных песен, включала 5 номеров.
«Фронтовая концертная бригада» поздравила Александра Павловича Смирнова, Антона Адамовича Желязко, Аркадия Ефремовича Саковича, Павла Васильевича Остроушко, Алексея Михайловича Чернышева, Михаила Каземировича Чернушевича, Марию Федоровну Демчук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июня, в день 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков город Слуцк, прошла акция «Поздравим ветеранов всем двором».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)