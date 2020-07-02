В Слуцке ветеранов дома поздравила «Фронтовая концертная бригада»

Источник материала: Слуцк Город





30 июня, в день 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков город Слуцк, прошла акция «Поздравим ветеранов всем двором».

Мероприятие было организовано Слуцким городским центром традиционной культуры совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слуцкого райисполкома, Слуцкой районной организации БРСМ, пишет «Слуцкий край». А Слуцкое ЖКХ предоставило автомобиль.

Директор Слуцкого городского центра традиционной культуры Зинаида Губанович рассказала, что акция проводится впервые на Слутчине, поэтому постановка и концертная программа новые.

Концертная программа состояла из военных, патриотических и современных песен, включала 5 номеров.

«Фронтовая концертная бригада» поздравила Александра Павловича Смирнова, Антона Адамовича Желязко, Аркадия Ефремовича Саковича, Павла Васильевича Остроушко, Алексея Михайловича Чернышева, Михаила Каземировича Чернушевича, Марию Федоровну Демчук.











