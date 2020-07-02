Первый музейно-театральный онлайн-фестиваль «Паўлінка на Купалле» пройдет с 6 по 12 июля на официальном сайте и YouTube-канале Национального академического театра имени Янки Купалы. Отдельный сюрприз для гостей фестиваля — выступление легендарного ансамбля «Песняры». Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Мероприятие приурочено ко дню рождения белорусского песняра Янки Купалы, который совпадает с праздником Купалье.

«Паўлінка на Купалле» — совместный проект Купаловского театра и Государственного литературного музея имени Янки Купалы. Онлайн-фестиваль создан во время празднования 100-го сезона и 100-летия первого драматического театра страны. Главным символом мероприятия станет легендарная Паўлінка. Образ героини с участием артисток Купаловского театра Зои Белохвостик, Юлии Шпилевской, Екатерины Олейниковой и Марты Голубевой пройдет через все тематические блоки фестиваля.

«На отдельной странице сайта и YouTube-канале театра будут представлены эпизоды тематических блоков, которые будут доступны для участников по всему миру. Среди блоков — «Прывітальны», «Папараць-кветка», «Паўлінка», «Свята». Можно будет наблюдать за экскурсией по театру, послушать выступление оркестра, виртуально посетить музей Янки Купалы в Вязынке и в Минске, научиться плести венки с нашими Паўлінкамі и даже станцевать «Лявоніху», — рассказали в Купаловском.

Онлайн-фестиваль будет проходить с 20.00 6 июля до 21.00 12 июля. Все подробности можно найти на сайте театра kupalauski.by.

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры. Генеральный партнер Купаловского театра — компания Mastercard, партнер музея — компания «Белгосстрах».