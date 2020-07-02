В Шкловском районе спасатели помогли тонувшему мужчине

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июля около половины девятого вечера в Шкловском районе перевернулась лодка с рыбаком

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, мужчина рыбачил на озере Святое рядом с деревней Дубровка-2. В какой-то момент лодка перевернулась, и гражданин оказался в воде. Самостоятельно добраться до суши он не смог.



Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие спасатели доставили 75-летнего пенсионера на берег и передали мужчину медикам. После осмотра спасённый был отпущен домой.



Фото: МЧС Беларуси

На прошлой неделе в Гомеле едва не утонул нетрезвый мужчина.