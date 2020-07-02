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В Шкловском районе спасатели помогли тонувшему мужчине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 июля около половины девятого вечера в Шкловском районе перевернулась лодка с рыбаком
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Прибывшие спасатели доставили 75-летнего пенсионера на берег и передали мужчину медикам. После осмотра спасённый был отпущен домой.
На прошлой неделе в Гомеле едва не утонул нетрезвый мужчина.
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Новости Беларуси. 1 июля около половины девятого вечера в Шкловском районе перевернулась лодка с рыбаком По сведениям Могилёвского ОУМЧС, мужчина рыбачил на озере...
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