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В Шкловском районе спасатели помогли тонувшему мужчине

02.07.2020 09:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июля около половины девятого вечера в Шкловском районе перевернулась лодка с рыбаком

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, мужчина рыбачил на озере Святое рядом с деревней Дубровка-2. В какой-то момент лодка перевернулась, и гражданин оказался в воде. Самостоятельно добраться до суши он не смог.

В Шкловском районе спасатели помогли тонувшему мужчине
Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие спасатели доставили 75-летнего пенсионера на берег и передали мужчину медикам. После осмотра спасённый был отпущен домой.

В Шкловском районе спасатели помогли тонувшему мужчине
Фото: МЧС Беларуси 

На прошлой неделе в Гомеле едва не утонул нетрезвый мужчина.

Он шёл домой, но в какой-то момент захотел искупаться – подробности здесь.

Люди в материале: нет

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 1 июля около половины девятого вечера в Шкловском районе перевернулась лодка с рыбаком По сведениям Могилёвского ОУМЧС, мужчина рыбачил на озере...
 
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