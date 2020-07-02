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В Жодино местный житель попал под колёса электрички
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 июля около 16:45 в Жодино мужчину сбила электричка.
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Машинист подавал звуковые сигналы, но гражданин не реагировал. В результате наезда пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что из-за происшествия поезд задерживался.
На прошлой неделе происшествие на железной дороге случилось в Минском районе.
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Новости Беларуси. 1 июля около 16:45 в Жодино мужчину сбила электричка. По информации МВД Беларуси, происшествие случилось на станции Жодино. 62-летний местный житель...
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