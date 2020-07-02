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«Может, хватит издеваться над нами?». Актеры и музыканты Беларуси объявили #культпротест

02.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские актеры и музыканты объявили акцию #культпротест, в рамках которой призывают власти освободить задержанных оппонентов, а также позволить провести в стране честные и свободные выборы.

Актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты записали видеообращение с требованием честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, пишет TUT.BY.

«Аресты, суды, штрафы, избиение и похищения людей – вот реалии сегодняшней Беларуси», — отметил в коллективном видеобращении актер и режиссер Владимир Петрович.

«В нашей стране беда. Нам угрожат, нас бьют, преследуют и сажают только за то, что мы хотим сделать свой выбор», — заявила актриса и музыкант Анастасия Шпаковская.

«Я не прошу многого – я хочу лишь жить в мирной, свободной стране», — подчеркнул актер и режиссер Виктор Бойко.

«Может, хватит издеваться над нами, а?» — задался вопросом актер театра и кино Валерий Зеленский.

Также в записи видеообращения приняли участие актриса, лауреат медали Франциска Скорины Светлана Аникей, актер и музыкант Дмитрий Малащицкий, актриса и хореограф Ольга Скворцова, пианист Валериан Янушкевич, поэт-композитор Виктор Руденко, музыкант и поэт Владимир Ленкевич, музыкант и звукорежиссер Елизавета Левчик, актер Алесь Молчанов, актриса и режиссер Полина Добровольская, театральная журналиста Екатерина Карпицкая, актер, режиссер, сценарист Павел Яскевич, артист Павел Костевич, актриса Анна Харланчук-Южакова, группы Intelligency, Groove Dealers, Weesp и другие.

“Мы отказываемся принимать участие в любых государственных мероприятиях, выставлять им свет и звук, делать «дизайн» для их плакатов, гримировать артистов, которые решили там присутствовать. Мы не станем притворяться, что ковид-это #психо3, Василь Быков — поэт, белорусы — народец, а наша столица – городишко”, — отмечают деятели культуры.

 
 
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Белорусские актеры и музыканты объявили акцию #культпротест, в рамках которой призывают власти освободить задержанных оппонентов, а также позволить провести в...
 
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