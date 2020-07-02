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На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей
Источник материала: СТВ
Ивацевичский район, деревня Сомино. Это место славится не только живописной природой, но и количеством многодетных семей: в районе их 144.
Юлия Стриго, корреспондент:
Пока глава семейства встречает нас на пороге, мама Анна накрывает на стол с остальными 12 детьми. Начинаем знакомиться – Сергей, Влад, Любовь, Вера, Надежда, Алеся, Лия, Самуил, Моисей, Матфей, Эсфирь, Алена, Елисей. Будто лесенка по годам рождения.
Тут же замечаем еще двоих – это дети сестры Анны, в гости приезжают каждое лето. Настоящий пионерлагерь!
Анна Холодович:
Сергей Холодович:
Анна Холодович:
Сергей Холодович:
Анна Холодович:
Сегодня семья Холодовичей – самая большая в стране. Ни Анна, ни Сергей не планировали воспитать такую команду, хоть и сами росли в многодетных семьях. Родители Анны воспитали девять дочерей и сына, в семье Сергея вырастили пятерых. Оба говорят: дети – это бесценный дар. А им уж как повезло.
Анна Холодович, многодетная мама:
Любовь и Вера Холодовичи:
А у меня самые любимые предметы – это физра, праца и биология. Я мечтаю стать художником и рисовать картины.
Но, пожалуй, любимое занятие девочек – кулинария, ведь маме нужна подмога. 5 литров супа, три десятка котлет, 2-3 килограмма картофельного пюре и 3 литра молока – так примерно выглядит стандартный обед, когда все дома. Соответственно, на зиму заготовок тьма. Благо, родители недалеко живут, помогают, да и соседи подсобить могут. Как говорится, все по-родному, по-свойски.
Сергей полтора года назад работал механизатором в местном хозяйстве. Теперь оформлен ухаживать за сыном. Государство выделяет пособия на всех 13 детей, плюс раз в год Холодовичи получают адресную помощь. Дом также купили в кредит, на погашение которого получили безвозмездную субсидию. Что касается продуктов, то тут сама земля и труд кормит.
Сергей Холодович:
В деревне намного лучше, намного легче. Детям и воздух, и природа. Зимой, например, они любят и по лесу походить, и на коне на санях покататься. Не только мои дети катаются, приезжают даже наши знакомые для туризма. У нас туризм бесплатный.
Анна Холодович:
Куда ни глянь, везде грядки. В 2020 году семья посадила шесть соток капусты, как сами говорят – этакий капитал. Есть своя теплица. Всю землю Сергей обрабатывает самостоятельно. Семья накопила на собственный трактор. Открыть фермерский бизнес пока хозяин не решается. Говорит, не потянет, пока дети малые, но в будущем все возможно.
Лошадь, две коровы, бычок, коза, свиньи, бараны и ягнята, кур около полусотни, цыплята, гуси, кролики и две собаки. Зоопарк! Уход за всем этим – на главе семейства и старших ребятах. Работать на земле приходится не покладая рук, но крестьянская жилка воодушевляет. Да и детям раздолье: вместо смартфонов – знакомство с животным миром.
Анна Холодович:
Пока наблюдали за домашними хлопотами Холодовичей, заметили: дети удивительно самостоятельные и дружные. Не спорят, не дерутся, старшие всегда за руку с младшими. И постоянно возле родителей: помочь здесь стремятся все. Старшие мальчики особенно ответственные. Например, Сергей в этом году поступает в колледж на водителя. С техникой он уже на «ты» – папа доверяет свою машину.
Сергей Холодович:
Машина действительно старенькая и требует ремонта. Но тут уж проще продавать. Всем составом съездить на ней, например, к бабушке с дедушкой не получится. Надо несколько рейсов.
Раз, два, три!
Пока обсуждаем проблему, младшие дергают отца за рукав – на озеро просятся. От дома до акватории не так уж далеко, можно и на двухколесном, но разве отпустишь детей одних? Тут уж мы устоять не смогли и воспользовались служебным положением. Детскому счастью нет предела.
На озере также все слаженно: мама с маленькими у берега, старшие наслаждаются теплой водной, а папа, кажется, контролирует движение каждого из семьи. Потерять взглядом, признаются родители, хоть одного ребенка невозможно. Душой каждого чувствуют.
После пляжного отдыха – сладкое вознаграждение. Глава семейства торжественно достает из машины коробку с мороженым. Тут же все на раздачу.
Нападай, подешевело! Было рубль, стало два!
Сергей Холодович:
Анна Холодович:
Сергей Холодович:
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Ивацевичский район, деревня Сомино. Это место славится не только живописной природой, но и количеством многодетных семей: в районе их 144. Юлия Стриго,...
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