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На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

02.07.2020 12:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ивацевичский район, деревня Сомино. Это место славится не только живописной природой, но и количеством многодетных семей: в районе их 144.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Юлия Стриго, корреспондент:  
Но есть и уникальный случай. Семья Холодовичей воспитывает 13 детей. Именно с ними мы проведем сегодня один день и докажем, что число 13 может быть счастливым. Поехали.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Пока глава семейства встречает нас на пороге, мама Анна накрывает на стол с остальными 12 детьми. Начинаем знакомиться – Сергей, Влад, Любовь, Вера, Надежда, Алеся, Лия, Самуил, Моисей, Матфей, Эсфирь, Алена, Елисей. Будто лесенка по годам рождения.   

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Тут же замечаем еще двоих – это дети сестры Анны, в гости приезжают каждое лето. Настоящий пионерлагерь!

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Анна Холодович:
Мне тогда было 17 только лет. Мама мужа посмотрела на меня и говорит: «Я бы хотела, чтобы ты с сыном познакомилась. Я хотела бы, чтобы телефоны дали и связались». И вот, после того момента общение по телефону, потом дал Бог встречу. Мы встретились, познакомились.   

Сергей Холодович:  
Понравились друг другу.  

Анна Холодович:  
Да. Как в мире говорят, влюбились. Мало мы встречались. В январе познакомились, 17 ноября 2002 года уже у нас свадьба была.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Сергей Холодович:  
Когда пускали альбом заполнять и пожелания писать, там были написаны сразу пожелания, а потом нарисованы по-простому детки. Честно скажу, не помню сколько.  

Анна Холодович:
Много девочек было, много мальчиков.

Сегодня семья Холодовичей – самая большая в стране. Ни Анна, ни Сергей не планировали воспитать такую команду, хоть и сами росли в многодетных семьях. Родители Анны воспитали девять дочерей и сына, в семье Сергея вырастили пятерых. Оба говорят: дети – это бесценный дар. А им уж как повезло. 

Анна Холодович, многодетная мама:
Когда даже кто-то приезжает в гости, и дети как дети – могут пошуметь, посвоевольничать. Я не успеваю, «дети, тихо, не шумите, чтобы у мамы голова не болела». А я просто понимаю – это же свои. Слава Богу за эти силы, здоровье, которые Бог дает.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

1 сентября Холодовичи отправят учиться восемь своих школьников. Старшими уже можно гордиться – оценки хорошие. Ребята находят время и на творчество. Мальчики любят работать с деревом, только профессионального станка не хватает. Люба и Вера ходят в художественную школу, а еще играют на баяне и пианино.   

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Любовь и Вера Холодовичи:  
По очереди делаем. Сначала старшие, потом младшие делают уроки. У меня любимый предмет физра и немного математика.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

А у меня самые любимые предметы – это физра, праца и биология. Я мечтаю стать художником и рисовать картины.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Но, пожалуй, любимое занятие девочек – кулинария, ведь маме нужна подмога. 5 литров супа, три десятка котлет, 2-3 килограмма картофельного пюре и 3 литра молока – так примерно выглядит стандартный обед, когда все дома. Соответственно, на зиму заготовок тьма. Благо, родители недалеко живут, помогают, да и соседи подсобить могут. Как говорится, все по-родному, по-свойски.   

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Сергей полтора года назад работал механизатором в местном хозяйстве. Теперь оформлен ухаживать за сыном. Государство выделяет пособия на всех 13 детей, плюс раз в год Холодовичи получают адресную помощь. Дом также купили в кредит, на погашение которого получили безвозмездную субсидию. Что касается продуктов, то тут сама земля и труд кормит.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Сергей Холодович:  
Шесть лет как 1,5 гектара держим. Так, если взять участки, которые раньше люди держали в лесу, то всякой земли у меня где-то гектаров 8 под сенокос.  

В деревне намного лучше, намного легче. Детям и воздух, и природа. Зимой, например, они любят и по лесу походить, и на коне на санях покататься. Не только мои дети катаются, приезжают даже наши знакомые для туризма. У нас туризм бесплатный.  

Анна Холодович:
Земли очень много. Только желание и рвение, что хочется что-то делать, и от этого ты будешь иметь и радоваться.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Куда ни глянь, везде грядки. В 2020 году семья посадила шесть соток капусты, как сами говорят – этакий капитал. Есть своя теплица. Всю землю Сергей обрабатывает самостоятельно. Семья накопила на собственный трактор. Открыть фермерский бизнес пока хозяин не решается. Говорит, не потянет, пока дети малые, но в будущем все возможно.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Лошадь, две коровы, бычок, коза, свиньи, бараны и ягнята, кур около полусотни, цыплята, гуси, кролики и две собаки. Зоопарк! Уход за всем этим – на главе семейства и старших ребятах. Работать на земле приходится не покладая рук, но крестьянская жилка воодушевляет. Да и детям раздолье: вместо смартфонов – знакомство с животным миром.   

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Анна Холодович:  
Этот маленький у нас, которого детки сейчас кормят, барашек, нам его дали. Он выкормился с бутылочки. Все детки кормили по несколько раз на день. Он у нас был как котенок.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Пока наблюдали за домашними хлопотами Холодовичей, заметили: дети удивительно самостоятельные и дружные. Не спорят, не дерутся, старшие всегда за руку с младшими. И постоянно возле родителей: помочь здесь стремятся все. Старшие мальчики особенно ответственные. Например, Сергей в этом году поступает в колледж на водителя. С техникой он уже на «ты» – папа доверяет свою машину.  

Сергей Холодович:  
Мы на ней ездим и в грибы, и в ягоды, и на озеро, и по лесу катаемся. Мы с папой и братьями мечтаем о том, что у нас будет больше машина, потому что эта маленькая, на ней все не ездим. Мало места.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Машина действительно старенькая и требует ремонта. Но тут уж проще продавать. Всем составом съездить на ней, например, к бабушке с дедушкой не получится. Надо несколько рейсов.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Раз, два, три!  

Пока обсуждаем проблему, младшие дергают отца за рукав – на озеро просятся. От дома до акватории не так уж далеко, можно и на двухколесном, но разве отпустишь детей одних? Тут уж мы устоять не смогли и воспользовались служебным положением. Детскому счастью нет предела.  

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

На озере также все слаженно: мама с маленькими у берега, старшие наслаждаются теплой водной, а папа, кажется, контролирует движение каждого из семьи. Потерять взглядом, признаются родители, хоть одного ребенка невозможно. Душой каждого чувствуют.   

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

После пляжного отдыха – сладкое вознаграждение. Глава семейства торжественно достает из машины коробку с мороженым. Тут же все на раздачу.   

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Нападай, подешевело! Было рубль, стало два!   

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Сергей Холодович:  
Мы планируем тут взять участок, дом построить. Тут, получается, и огород будет. Здесь можно будет и баню побольше построить, и погреба больше построить.   

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Анна Холодович:  
Даже дети, когда все-таки определят, что в деревне жить, возле папы может один построить сын. А там, может, захочет и дочка, жизнь сложится в деревне. Один возле одного будут жить. Приятно будет, что дети все-таки будут возле родителей, никуда далеко не утекут.   

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Несмотря на большой ежедневный труд, они поистине счастливые на своей родной земле. В конце нашего знакомства с семьей Холодовичей вопрос насчет удачи цифры «13» исчерпан. Идут на очередной рекорд.   

На обед только супа съедают пять литров. Один день с семьёй, в которой 13 детей

Сергей Холодович:  
Ждем через пару месяцев. Если все нормально даст Господь, то будет у нас девочка.  

Люди в материале: нет

 
Теги: знакомства
 
 
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Ивацевичский район, деревня Сомино. Это место славится не только живописной природой, но и количеством многодетных семей: в районе их 144.   Юлия Стриго,...
 
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