БГК им. Мешкова узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

Жеребьёвка турнира прошла в Вене. Белорусская команда сыграет в группе «А». Среди его оппонентов - такие титулованные клубы, как французский «Пари Сен-Жермен», немецкий «Фленсбург», северомакедонский «Вардар». Брестчанам предстоит сразиться и с польским «Виве», в составе которого выступают белорусские гандболисты Артём Королёк и Владислав Кулеш. Также в группе «А» представлены португальский «Порту», венгерский «Пик» и норвежский «Эльверум».

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов БГК в плей-офф не вышел. В новом сезоне формат соревнований изменился. Количество участников турнира было сокращено. В число 16 лучших был включен и чемпион Беларуси, который получил «уайлд кард». Также в Лиге чемпионов примет участие и запорожский «Мотор». Украинский клуб, в составе которого выступает ряд гандболистов сборной Беларуси, сыграет в группе «В». Первые матчи команды проведут 16 и 17 сентября.





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