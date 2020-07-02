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БГК им. Мешкова узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.
Жеребьёвка турнира прошла в Вене. Белорусская команда сыграет в группе «А». Среди его оппонентов - такие титулованные клубы, как французский «Пари Сен-Жермен», немецкий «Фленсбург», северомакедонский «Вардар». Брестчанам предстоит сразиться и с польским «Виве», в составе которого выступают белорусские гандболисты Артём Королёк и Владислав Кулеш. Также в группе «А» представлены португальский «Порту», венгерский «Пик» и норвежский «Эльверум».
Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов БГК в плей-офф не вышел. В новом сезоне формат соревнований изменился. Количество участников турнира было сокращено. В число 16 лучших был включен и чемпион Беларуси, который получил «уайлд кард». Также в Лиге чемпионов примет участие и запорожский «Мотор». Украинский клуб, в составе которого выступает ряд гандболистов сборной Беларуси, сыграет в группе «В». Первые матчи команды проведут 16 и 17 сентября.
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Жеребьёвка турнира прошла в Вене. Белорусская команда сыграет в...
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