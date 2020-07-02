“Сэлфі & фота з вышыванкай” на Кобринщине: подведены итоги районного этапа республиканского фотоконкурса

Источник материала: Кобринский вестник

1 июля стали известны победители районного этапа республиканского фотоконкурса “Сэлфі & фота з вышыванкай”, сообщает Кобринский РК ОО “БРСМ”.

1 место в категории “Традиционное фото” в номинации “Моладзь у вышыванцы” – Бельченкова Татьяна, ГУО “Средняя школа № 2 г. Кобрина”





2 место в категории “Традиционное фото” в номинации “Моладзь у вышыванцы” – Куличик София, ГУО “Средняя школа № 9 г. Кобрина”





3 место в категории “Традиционное фото” в номинации “Моладзь у вышыванцы” – Вазнюк Юлия, ГУО “Леликовская средняя школа”





Также в категории “Традиционное фото” в номинации “Моладзь у вышыванцы” приз зрительских симпатий получает Панасюк Ольга, ГУО “Ореховская СШ”





1 место в категории “Традиционное фото” в номинации “Мая сям’я ў вышыванцы” – Шевчук Ирина, ГУО “Детский сад – средняя школа № 4 г. Кобрина”





1 место в категории “Традиционное фото” в номинации “Фота малыша ў вышыванцы” – Вазнюк Юлия, ГУО “Леликовская средняя школа”





1 место в категории “Традиционное фото” в номинации “Фота закаханых у вышыванцы” – Радчук Евгений, ГУО “Средняя школа № 3 г. Кобрина”





Поздравляем победителей!