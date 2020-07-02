«Как теперь жить дальше, не знаю». Cлуччанку с малолетней дочерью выселяют из квартиры

Источник материала: Слуцк Город





Фото иллюстративное, СТВ

«Меня выселяют из квартиры, в которой я живу с рождения». С такими словами в SlutskGorod обратилась случчанка, которая 3 июля вместе со своим несовершеннолетним ребёнком должна освободить жилплощадь, принадлежащую СПК «Агрофирма «Лучники». Ситуацию прокомментировали коллеги, оценку дал юрист.

29-летняя случчанка Кристина с самого рождения живёт в коттедже, принадлежащем СПК «Агрофирма «Лучники». Сейчас вместе с ней в квартире проживает 9-летний ребёнок. Недавно Кристина узнала, что после увольнения из хозяйства она обязана освободить жилплощадь.

— Мои родители работали в сельском хозяйстве – папа 16 лет, а мама около 10. Квартиру в коттедже на две семьи папа получил от колхоза ещё в 1990 году, здесь родилась и я, —рассказывает девушка. — В 2003 году на производстве погиб мой папа, который до последнего своего дня работал в колхозе. Тогда мама пыталась выкупить жильё, но разрешений ей не давали.

По словам случчанки, оформить техпаспот на дом и приватизировать земельный участок всё же разрешили спустя несколько лет. Женщина оплатила все расходы, но так и не смогла довести начатое до конца - около года назад она умерла от онкологии.

— Мне тогда сказали освободить квартиру, хотя и я, и мой несовершеннолетний ребёнок здесь прописаны с самого рождения. Практически сразу я обратилась к Андрею Янчевскому (председатель Слуцкого райисполкома – прим.ред.), он пригласил к себе нашего руководителя Василия Статкевича и поручил меня взять на работу в хозяйство, чтобы не потерять жильё.

Девушку устроили мастером строительной бригады, только проработала она совсем недолго. Говорит, что к увольнению её подтолкнуло отношение руководителя, который, якобы, её всячески пытался выжить.

— Я знаю, что он давал поручения, чтобы меня словили на краже, чтобы люди писали докладные, выговоры по поводу и без. Между нами часто возникали конфликты, когда Статкевич переходил к банальным оскорблениям в нецензурной форме (видеозапись общения руководителя имеется в распоряжении редакции - прим. SG). В итоге, я не выдержала и уволилась по собственном желанию 3 июня, — рассказывает собеседница с волнением в голосе. — В этот же день, как я позже узнала, был написан приказ о моём выселении, только пришёл он мне на руки 15 июня с пометкой – освободить жилплощадь до 3 июля. То есть фактически 2 недели я ничего не знала.

Кристина говорит, что за такой короткий срок ей нелегко было собраться с мыслями и понять, как действовать дальше. Да и возможность подготовиться юридически или найти поддержку практически не было. Хотя к адвокату девушка всё же обратилась.

— Мне сказали, что можно написать письмо в администрацию президента. Только ответа оттуда ждать очень долго. Я обошла несколько местных юристов, и они все, как один советуют обратиться к начальнику управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрию Королёву. Или выселяться.

Кристина говорит, что идти в никуда, оставив благоустроенную квартиру, в которую за 30 лет вложено много сил и средств, - такая себе перспектива. Ведь родители и газ сами подвели, и все коммуникации.

В городе у меня есть в собственности часть дома моей бабушки, там всего 18 кв/м. Жилплощадь поделена на троих человек - мне и сестре вышло по 25%, а остальные 50% принадлежат тёте. Но как же мне с ребёнком ютиться на 18 квадратах, да и как теперь жить дальше, не знаю.

После разговора с Кристиной журналист SlutskGorod попыталась связаться с руководителем СПК «Агрофирма» «Лучники». Только на личный номер он не отвечал. В хозяйстве пояснили, что Василий Статкевич взял на несколько дней отпуск за свой счёт и уехал из города. На вопрос журналиста о ситуации с Кристиной, секретарь ответила, что о выселении слышит впервые. Однако характеризовала девушку положительно.

Исполняющий обязанности директора на момент его отсутствия, главный инженер Александр Ермалицкий, пояснил, что лично приказ не подписывал, и не может дать никаких комментариев по этому поводу. Тем не менее, он высказался относительно бывшей работницы.

— С Кристиной мы пересекались по работе. Могу сказать, что человек она вполне адекватный, не склочный, и я никогда не замечал за ней грубостей ни в разговоре, ни в поведении. Девушка хорошая и работала наравне с нами всеми. Плохого про неё точно не могу сказать. Вся эта ситуация неоднозначная, не знаю даже с чем связана. Либо руководителя не устроило что-то в работе, либо это предвзятое отношение к ней. Третьего быть не может.

Что гласит Жилищный Кодекс Республики Беларусь

За правовой оценкой журналист SlutskGorod обратилась к независимому эксперту и правозащитнику. Как он пояснил, выселение в данном случае предусмотрено в судебном порядке, но есть шансы оставить жилплощадь за собой.

— Статья 92 Жилищного Кодекса во всех пунктах предусматривает выселение в судебном порядке. Конкретно в части 2 говорится - выселение возможно при наличии в собственности в данном населенном пункте жилого помещения общей площадью пятнадцать квадратных метров и более на одного человека. Так что я рекомендую девушке самой никуда не выселяться и обязательно обратиться за помощью к адвокату, — пояснил он.

Ольга Кононович

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