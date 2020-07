Источник материала: Tut.by

Канье Уэст опубликовал свое фото с Илоном Маском в твиттере 1 июля. Они уже не в первый раз оказываются на совместной фотографии, разошедшейся на шутки, пишет Medialeaks.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange