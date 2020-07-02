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Стандартные вопросы: как на праздник будут курсировать автобусы и будут ли продавать спиртное

02.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Стандартные вопросы: как на праздник будут курсировать автобусы и будут ли продавать спиртное

В пятницу в Слуцке по сокращённой программе пройдёт празднование Дня Независимости Беларуси. Предвкушая типичные вопросы от читателей, мы заранее узнали ответы.

Как будут ходить автобусы?

Как рассказала начальник отдела организации перевозок Автобусного парка №2 Виктория Татур, 3 июля городские автобусы будут курсировать по расписанию воскресенью, пригородные - по графику дня недели (пятницы).

Будут ли продавать спиртное?

Согласно Закону о массовых мероприятиях, алкогольные напитки запрещено продавать в радиусе 500 м от мест проведения массовых мероприятий (за исключением объектов общепита). В остальных магазинах продажа будет разрешена, сообщили в Слуцком райисполкоме.

Город перекроют?

Нет, в связи с тем, что мероприятия 3 июля пройдут в сокращённом формате, перекрывать движение автотранспорта в центре Слуцка не планируется. Об этом сообщил начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Шавалеев.

Будут ли работать торговые палатки, общепит?

В связи с эпидемиологической обстановкой дополнительных торговых точек и развлекательных площадок не планируется.


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В пятницу в Слуцке по сокращённой программе пройдёт празднование Дня Независимости Беларуси. Предвкушая типичные вопросы от читателей, мы заранее узнали ответы.
 
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