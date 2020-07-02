Viber прекращает сотрудничество с Facebook

Источник материала: Tut.by

Rakuten Viber объявляет о прекращении всех деловых взаимоотношений с Facebook. Об этом говорится в сообщении, которое представители компании отправили 42.TUT.BY.





На фоне волны негативных публикаций, появившихся в Facebook, группа международных правоохранительных организаций запустила кампанию #StopHateForProfit. Это — знак протеста против бездействия Facebook в отношении публикаций, разжигающих ненависть на платформе. К акции присоединились порядка 200 компаний и организаций по всему миру, говорится в пресс-релизе.

«Учитывая многочисленные случаи неправомерного использования данных, печально известную историю с Cambridge Analytica, в ходе которой политическая консалтинговая компания получила доступ к данным около 87 млн пользователей Facebook, неспособность платформы контролировать ксенофобские высказывания, Viber выступает в поддержку движения #StopHateForProfit и разрывает все деловые связи с Facebook», — заявили в Viber.

— Facebook продолжает демонстрировать непонимание своей роли в современном мире. Эта компания зашла слишком далеко: от нарушений безопасности данных и отсутствия конфиденциальности в приложениях до совершенно недопустимого ухода от защиты пользователей от насильственной и ксенофобской риторики. Мы не считаем себя арбитром истины, но реальность заключается в том, что некоторые люди страдают от распространения насильственного контента, и компании должны занять четкую позицию в отношении этого, — добавил Джамел Агауа, генеральный директор Viber.