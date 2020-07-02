Документ: сотрудникам парка «Беловежская пуща» запретили заходить на TUT.BY и Onliner

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY попал приказ, предписывающий сотрудникам национального парка «Беловежская пуща» «не использовать в своей хозяйственной деятельности» сайты TUT.BY и Onliner.by. Попробовали разобраться.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

Приказ № 225-п «О запрете посещения интернет-порталов» от 1 июля (то есть от вчерашнего дня) нам прислал сотрудник парка «Беловежская пуща», пожелавший сохранить анонимность (его имя есть в редакции).

По его словам, документ получили начальники отделов организации, которые уведомили о содержании приказа сотрудников под роспись.



Фото прислано в редакцию читателем

В приказе говорится о том, что сотрудники национального парка должны «под персональную ответственность» исключить использование порталов TUT.BY и Onliner.by в своей «хозяйственной деятельности».

Нельзя заходить на интернет-порталы, а также их субдомены с любых цифровых устройств и сетей передачи данных, принадлежащих парку. Причем техник-программист и администратор сетей должны каждый день выборочно проверять компьютеры сотрудников «на предмет посещения» упомянутых сайтов.

Все это делается «для упорядочивания использования национального сегмента сети Интернет» и основывается на приказе № 341-п, изданном в августе прошлого года. Этот документ, как указал наш источник, также был выпущен исключительно для сотрудников национального парка «Беловежская пуща».

За подробностями мы обратились к заместителю генерального директора организации Алексею Карповичу, упомянутому в приказе. Факт наличия документа он нам не подтвердил, посоветовав писать официальный запрос к директору нацпарка «Беловежская пуща».

Мы отправили на адрес организации официальный запрос и сообщим, как только получим ответы на следующие вопросы:

1. Почему под запрет попали именно интернет-порталы TUT.BY и Onliner.by?

2. Что значит «с целью упорядочивания национального сегмента интернета» — ведь TUT.BY и Onliner.by также относятся к национальному сегменту?

3. Какое учреждение составило приказ № 341-п от 09.08.2019 «Об оптимизации работы в сети Интернет»? В чем суть этого приказа?

4. Как именно организация планирует исключить использование TUT.BY и Onliner.by в хозяйственной деятельности учреждения услуг — при помощи технических мер, блокировки на местном уровне либо к сотрудникам будут приходить и проверять их историю браузера?

5. Какое наказание ждет сотрудников национального парка, если обнаружится, что они все же посещали интернет-порталы TUT.BY и Onliner.by на рабочем месте с рабочих компьютеров и с использованием служебного интернета? А что, если они будут посещать указанные новостные порталы в обеденное время с личных смартфонов и при помощи мобильного интернета, не оплаченного работодателем?

Отметим, что ранее в редакцию TUT.BY уже обращались сотрудники госорганизаций , которые сообщали, что у них проблемы с доступом к новостным сайтам, включая TUT.BY и Onliner. Проблема наблюдалась при использовании услуг провайдера BELISP. Тогда в техподдержке провайдера нам сказали, что «заблокировали организации, которые относятся к управлению делами (Управление делами Президента Республики Беларусь. — Прим. TUT.BY), и поэтому не работает ни Onliner, ни TUT.BY». Однако начальник отдела организации Александр Комлач факт блокировки не подтвердил.

Напомним, что национальный парк «Беловежская пуща» также находится в подчинении Управления делами Президента Республики Беларусь.