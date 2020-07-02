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Документ: сотрудникам парка «Беловежская пуща» запретили заходить на TUT.BY и Onliner
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY попал приказ, предписывающий сотрудникам национального парка «Беловежская пуща» «не использовать в своей хозяйственной деятельности» сайты TUT.BY и Onliner.by. Попробовали разобраться.
Приказ № 225-п «О запрете посещения интернет-порталов» от 1 июля (то есть от вчерашнего дня) нам прислал сотрудник парка «Беловежская пуща», пожелавший сохранить анонимность (его имя есть в редакции).
По его словам, документ получили начальники отделов организации, которые уведомили о содержании приказа сотрудников под роспись.
В приказе говорится о том, что сотрудники национального парка должны «под персональную ответственность» исключить использование порталов TUT.BY и Onliner.by в своей «хозяйственной деятельности».
Нельзя заходить на интернет-порталы, а также их субдомены с любых цифровых устройств и сетей передачи данных, принадлежащих парку. Причем техник-программист и администратор сетей должны каждый день выборочно проверять компьютеры сотрудников «на предмет посещения» упомянутых сайтов.
Все это делается «для упорядочивания использования национального сегмента сети Интернет» и основывается на приказе № 341-п, изданном в августе прошлого года. Этот документ, как указал наш источник, также был выпущен исключительно для сотрудников национального парка «Беловежская пуща».
За подробностями мы обратились к заместителю генерального директора организации Алексею Карповичу, упомянутому в приказе. Факт наличия документа он нам не подтвердил, посоветовав писать официальный запрос к директору нацпарка «Беловежская пуща».
Мы отправили на адрес организации официальный запрос и сообщим, как только получим ответы на следующие вопросы:
1. Почему под запрет попали именно интернет-порталы TUT.BY и Onliner.by?
2. Что значит «с целью упорядочивания национального сегмента интернета» — ведь TUT.BY и Onliner.by также относятся к национальному сегменту?
3. Какое учреждение составило приказ № 341-п от 09.08.2019 «Об оптимизации работы в сети Интернет»? В чем суть этого приказа?
4. Как именно организация планирует исключить использование TUT.BY и Onliner.by в хозяйственной деятельности учреждения услуг — при помощи технических мер, блокировки на местном уровне либо к сотрудникам будут приходить и проверять их историю браузера?
5. Какое наказание ждет сотрудников национального парка, если обнаружится, что они все же посещали интернет-порталы TUT.BY и Onliner.by на рабочем месте с рабочих компьютеров и с использованием служебного интернета? А что, если они будут посещать указанные новостные порталы в обеденное время с личных смартфонов и при помощи мобильного интернета, не оплаченного работодателем?
Отметим, что ранее в редакцию TUT.BY уже
Напомним, что национальный парк «Беловежская пуща» также находится в подчинении Управления делами Президента Республики Беларусь.
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О приказе нам сообщил сотрудник организации, пожелавший сохранить анонимность. В руководстве нацпарка посоветовали писать официальный запрос.
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