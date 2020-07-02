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В Минске заработало еще одно приложение для оплаты проезда - пока только в троллейбусах № 77

02.07.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске, пока только в троллейбусах № 77, запустили оплату проезда с помощью приложения «Оплати». Оно позволяет купить электронный билет, отсканировав QR-код, а также другими способами. Посмотрели, как работает эта новинка, а еще узнали у транспортников, как дела с другим приложением для таких же целей, которое запускали этой весной.


Систему «Оплати» разработала компания LWO вместе с Белинвестбанком

Возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати» в других городах Беларуси появилась в начале этого года. Сейчас ее запустили и в Минске. Правда, в июне сервис уже «прощупал» столицу — его запустили в некоторых маршрутках.

Сегодня технология стала доступна в троллейбусном маршруте № 77 (Саперов — диспетчерская станция «Сухарево-5»).


О том, что в транспортном средстве можно приобрести билет в электронном виде, сигнализирует опознавательная наклейка «Оплати.Транспорт». В салоне — QR-коды, с помощью которых и покупается билет.

В столице сервис позволяет купить smart-билет не только по QR-коду, но и еще двумя способами. В тех транспортных средствах, которые оборудованы блютуз- и wifi-метками, приложение Оплати™, установленное на смартфоне, само их распознает и сразу предлагает приобрести билет на проезд. Предусмотрен и еще один «экстренный» вариант оплаты — по гаражному номеру транспортного средства. Он указан на наклейках под QR-кодом и называется «идентификационный номер».



Приложение предлагает выбрать способ оплаты

Так выглядит купленный билет

Для того, чтобы оплатить проезд через приложение Оплати™, пассажиру нужно установить его на телефон.

Потом выбрать способ оплаты. Если хотите использовать QR-код, то на него нужно навести сканер, встроенный в приложение, выбрать количество билетов для покупки. Когда на экране смартфона высветится сумма для оплаты, нажать кнопку «Оплатить». Деньги тут же спишутся с электронного кошелька пассажира. А на экране смартфона появится билет. Во время проверки оплаты проезда его нужно показать контролеру.

Минские транспортники объясняют, что в течение июля система «Оплати» заработает на всех троллейбусах с автономным ходом.

(Обновляется)

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, пока только в троллейбусах № 77, запустили оплату проезда с помощью приложения «Оплати». Оно позволяет купить электронный билет, отсканировав QR-код, а...
 
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