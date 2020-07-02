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Появилось опасение, что ЕС не снизит цену на визы до 35 евро для Беларуси из-за выборов
Источник материала: KYKY>
Депутат бундестага от партии «Союз-90»/»зеленые», член германо-беларуской парламентской группы Маргарете Баузе высказалась о ситуации в Беларуси перед выборами президента. Об этом
Баузе объяснила, как на фоне нарушений прав человека в Беларуси относится к упрощению визового режима между ЕС и Беларусью.
«Я расцениваю это как неверный сигнал, – сказала Баузе. – Суть договоренностей еще и в том, что в качестве одной из мер будут возобновлены депортации граждан обратно в Беларусь [согласно соглашению о реадмиссии]. А если люди пытаются здесь, на Западе, спастись от преследований у себя на родине, я не могу расценивать это [возможность депортаций] как положительный шаг. Германия и ЕС должны вести себя гораздо более последовательно в том, что касается соблюдения стандартов в области прав человека в Беларуси».
«Самое главное на данный момент – требование свободных и честных выборов, а также освобождение политзаключенных, – продолжила политик. – И допуск независимых наблюдателей от ОБСЕ. А если все эти требования не будут выполнены, нужно будет задуматься об отмене визового соглашения, а также, вероятно, и о введении санкций».
Напомним, с 1 июля
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Депутат бундестага от партии «Союз-90»/»зеленые», член германо-беларуской парламентской группы Маргарете Баузе высказалась о ситуации в Беларуси перед выборами...
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