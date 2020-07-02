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В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности

02.07.2020 14:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В июне 1941 Европа утопала в крови, а на белорусском Полесье был штиль. Штиль пред бурей. В теперь уже советском областном центре еще жил приятный шарм нерасторопного местечка запольских часов.

В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности

Под кремлевскими звездами это слово упорно не хотели называть вслух. Армейские генералы лишь догадывались, адмиралы были уверены – война.

В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности

Владимир Бисултанов, председатель Совета ветеранов военных моряков Пинска:
Нарком Кузнецов (нарком военно-морского флота), так сказать даже ослушавшись в некоторой степени команды сверху, Сталина, сразу, в два часа ночи, дал телеграмму по всем флотам быть в боевой готовности номер один. Быть готовыми к войне. Обороне. И Пинская флотилия получила эту команду.

В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности

Пинская флотилия – одно из первых соединений Западного округа – поднялось по боевой тревоге.

В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности

Владимир Бисултанов:
Первый отряд выступил в семь утра отсюда во главе с капитаном II ранга Брахманом. А через два часа выступил второй отряд во главе уже с командующим флотилией. Они прибыли к Кобрину.

В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности

Пинская военная флотилия создана в июне 1940 года на базе расформированной Днепровской флотилии. Границы операционной зоны те же, главная база – Пинск. В составе – 22 бронекатера, 9 мониторов, 8 канонерских лодок, 19 сторожевых катеров, 14 катеров-тральщиков, 20 глиссеров и полуглиссеров, авиаэскадрилья, артиллерийский дивизион, рота морской пехоты.

Люди в материале: Владимир Бисултанов

 
 
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В июне 1941 Европа утопала в крови, а на белорусском Полесье был штиль. Штиль пред бурей. В теперь уже советском областном центре еще жил приятный шарм нерасторопного...
 
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