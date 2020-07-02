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В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности
Источник материала: СТВ
В июне 1941 Европа утопала в крови, а на белорусском Полесье был штиль. Штиль пред бурей. В теперь уже советском областном центре еще жил приятный шарм нерасторопного местечка запольских часов.
Под кремлевскими звездами это слово упорно не хотели называть вслух. Армейские генералы лишь догадывались, адмиралы были уверены – война.
Владимир Бисултанов, председатель Совета ветеранов военных моряков Пинска:
Пинская флотилия – одно из первых соединений Западного округа – поднялось по боевой тревоге.
Владимир Бисултанов:
Пинская военная флотилия создана в июне 1940 года на базе расформированной Днепровской флотилии. Границы операционной зоны те же, главная база – Пинск. В составе – 22 бронекатера, 9 мониторов, 8 канонерских лодок, 19 сторожевых катеров, 14 катеров-тральщиков, 20 глиссеров и полуглиссеров, авиаэскадрилья, артиллерийский дивизион, рота морской пехоты.
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В два часа ночи и отчасти вопреки приказу. Как Пинская флотилия в 1941-м поднималась по боевой готовности
В июне 1941 Европа утопала в крови, а на белорусском Полесье был штиль. Штиль пред бурей. В теперь уже советском областном центре еще жил приятный шарм нерасторопного...
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