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Как будет работать общественный транспорт 3 июля в Минске?
Источник материала: ОНТМинске?" class="one-news__figure-img">
Движение общественного транспорта будет ограничено в День Независимости 3 июля в Минске, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Тем временем работа некоторых автобусов, троллейбусов, трамваев и метро будет продлена в этот день.
Подробную информацию об объездных маршрутах общественного транспорта можно узнать по
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Движение общественного транспорта будет ограничено в День Независимости 3 июля в Минске, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. Тем временем работа...
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