Как будет работать общественный транспорт 3 июля в Минске?

Источник материала: ОНТ

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Движение общественного транспорта будет ограничено в День Независимости 3 июля в Минске, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Тем временем работа некоторых автобусов, троллейбусов, трамваев и метро будет продлена в этот день.

Подробную информацию об объездных маршрутах общественного транспорта можно узнать по ссылке .





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