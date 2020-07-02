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Как будет работать общественный транспорт 3 июля в Минске?

02.07.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Движение общественного транспорта будет ограничено в День Независимости 3 июля в Минске, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Тем временем работа некоторых автобусов, троллейбусов, трамваев и метро будет продлена в этот день.

Подробную информацию об объездных маршрутах общественного транспорта можно узнать по ссылке.


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Теги: Минск
 
 
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Движение общественного транспорта будет ограничено в День Независимости 3 июля в Минске, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. Тем временем работа...
 
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