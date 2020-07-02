Мгновенная карма: вот что произошло с парнем, который похвастался пистолетом посреди улицы в США

Источник материала: Tut.by

В США парень решил записать крутое видео и достал пистолет прямо посреди улицы. Кажется, использовать его он не собирался, но хорошей эту идею назвать все равно нельзя: парня заметили, и последствия наступили быстро. Взгляните, чем все закончилось.