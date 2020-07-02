ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На трассе М6 маршрутка «Минск — Лида» влетела в маз. Вероятно, водитель заснул за рулем

02.07.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

На трассе М6 маршрутка «Минск — Лида» влетела в маз. Вероятно, водитель заснул за рулем

2 июля около 10.00 на 81-м километре трассы М6 «Минск-Гродно» пассажирский микроавтобус Mercedes столкнулся с попутным грузовиком МАЗ. В результате аварии пострадали семь пассажиров иномарки, все они доставлены в больницу, сообщили в МВД Беларуси.

На трассе М6 маршрутка «Минск — Лида» влетела в маз. Вероятно, водитель заснул за рулем

За рулем микроавтобуса находился мужчина 1983 г.р., который, по предварительной информации, уснул за рулем.

На трассе М6 маршрутка «Минск — Лида» влетела в маз. Вероятно, водитель заснул за рулем

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины происшествия.

//s13.ru

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июля около 10.00 на 81-м километре трассы М6 «Минск-Гродно» пассажирский микроавтобус Mercedes столкнулся с попутным грузовиком МАЗ. В результате аварии пострадали семь...
 

Новости дня
Новости разные
 
МАРТ рекомендует не покупать товары в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика