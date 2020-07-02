На трассе М6 маршрутка «Минск — Лида» влетела в маз. Вероятно, водитель заснул за рулем

Источник материала: Lida.Info





2 июля около 10.00 на 81-м километре трассы М6 «Минск-Гродно» пассажирский микроавтобус Mercedes столкнулся с попутным грузовиком МАЗ. В результате аварии пострадали семь пассажиров иномарки, все они доставлены в больницу, сообщили в МВД Беларуси.





За рулем микроавтобуса находился мужчина 1983 г.р., который, по предварительной информации, уснул за рулем.





Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины происшествия.