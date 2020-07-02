 Искренне  и сердечно поздравляем вас с Днем Независимости Республики Беларусь  и 76-ой годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

Главный праздник белорусской государственности не случайно отмечается 3 июля. Эта дата, когда белорусский народ  в годы Великой Отечественной войны сбросил  фашистское иго, обрел долгожданную свободу, эта дата стала судьбоносной для нашей республики при  обретении суверенитета и государственной независимости.

За прошедшие годы  наша страна встала из руин и пепла,  возродилась, отстроилась, расцвела, приобрела значимость на мировой арене. Сегодня Беларусь – это стремительно развивающаяся страна,  строящиеся города и села, трудолюбивые, талантливые и  приветливые люди. И в этом созидательном движении есть весомый вклад и тружеников нашего района. Огромная им  благодарность, новых достижений в труде, творчестве, мастерстве!

Уважаемые соотечественники! Пусть нынешний праздник  еще теснее объединит и сплотит всех нас в решении насущных  государственных, социальных, культурных, трудовых задач, и  все вместе мы сделаем нашу страну богаче, краше, уютнее.

 С праздником! Доброго всем здоровья, мира и благополучия!

Смолевичский районный исполнительный комитет.

Смолевичский районный Совет депутатов.