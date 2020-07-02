Искренне и сердечно поздравляем вас с Днем Независимости Республики Беларусь и 76-ой годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

Главный праздник белорусской государственности не случайно отмечается 3 июля. Эта дата, когда белорусский народ в годы Великой Отечественной войны сбросил фашистское иго, обрел долгожданную свободу, эта дата стала судьбоносной для нашей республики при обретении суверенитета и государственной независимости.

За прошедшие годы наша страна встала из руин и пепла, возродилась, отстроилась, расцвела, приобрела значимость на мировой арене. Сегодня Беларусь – это стремительно развивающаяся страна, строящиеся города и села, трудолюбивые, талантливые и приветливые люди. И в этом созидательном движении есть весомый вклад и тружеников нашего района. Огромная им благодарность, новых достижений в труде, творчестве, мастерстве!

Уважаемые соотечественники! Пусть нынешний праздник еще теснее объединит и сплотит всех нас в решении насущных государственных, социальных, культурных, трудовых задач, и все вместе мы сделаем нашу страну богаче, краше, уютнее.

С праздником! Доброго всем здоровья, мира и благополучия!

Смолевичский районный исполнительный комитет.

Смолевичский районный Совет депутатов.