В Вороново прием граждан и прямую линию с жителями района провел первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Николаевич Герасимов

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Желающих обратиться на прием не было, а вот на прямую линию поступили три звонка, пишет «Воранаўская газета».

Позвонивший из агрогородка Жирмуны мужчина затронул вопросы организации мероприятий с участниками боевых действий, улучшения обслуживания и ремонта проезжей части улицы, а также отсутствия воды в колодце.

О наболевшей проблеме с откачкой канализации от двухэтажных домов по улице Советской в агрогородке Заболоть (числятся на балансе местного хозяйства) обратилась местная жительница. Ее частный дом находится на улице Коммунистической, как раз по соседству с этими домами. Канализационный колодец вовремя не очищается. Несмотря на неоднократные обращения в разные инстанции, этот вопрос пока не решен.





Рассмотреть и принять меры по этим обращениям — поручено главе района.

Обратилась на прямую линию и жительница города Лида. Она попросила оказать помощь в электрификации жилого дома в деревне Ловцы Новогрудского района.

Рассмотреть данный вопрос и ответить заявителю поручено присутствовавшему на приеме председателю Гродненского областного Комитета госконтроля А.А. Дорожко.