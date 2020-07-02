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Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

02.07.2020 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В знак признательности за выдающиеся профессиональные достижения. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшняя церемония во Дворце Независимости вдвойне особенна – она прошла в канун главного государственного праздника нашей страны.  

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Среди приглашенных те, кто своим ежедневным трудом вносит большой вклад в настоящее и будущее Беларуси. Аграрии, готовые в любых обстоятельствах обеспечить продовольственную безопасность. Медики, которые продемонстрировали беспрецедентный пример служения обществу и продолжают героически сражаться с COVID-19. Представители силовых ведомств, на чьих плечах самые запутанные дела, обеспечение национальной безопасности, защита государства от внешних угроз и терроризма. Педагоги, деятели культуры и спортсмены. Благодаря этим людям мы можем гордиться нашей страной.  

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Президент отметил, что каждый из белорусов, удостоенных сегодня, 2 июля, высоких наград, является еще и безоговорочным лидером мнений.  

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Глядя на вас, испытываешь гордость и самую глубокую признательность. Вы удостоены государственных наград за выдающиеся профессиональные достижения, которые прославляют нашу Беларусь, вписывают в ее современную летопись яркие и запоминающиеся страницы.   

Во-вторых, особую торжественность этой встрече придает то, что награждение проходит накануне важнейшего в истории белорусского суверенного государства дня – Дня Независимости.  

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

В-третьих, в 2020 году весь мир отмечает 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне. Мы низко кланяемся всем ветеранам. И хорошо помним, что белорусы – потомки героического советского народа-победителя. В горниле страшнейшей гуманитарной катастрофы мы потеряли треть нашего населения. В наших детях и внуках, в наших профессиональных успехах – частица бессмертия.   

Наше главное богатство – это вы, народ. Белорусская земля веками славилась талантами. И отрадно, что сегодня мы продолжаем выполнять божественный замысел: создаем свое счастье собственными руками.  

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Отметим, что те, кто сегодня удостоен звания «народный» и «заслуженный», стали обладателями соответствующих нагрудных знаков совершенно нового образца – их утвердили буквально накануне торжественного мероприятия.    

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. В знак признательности за выдающиеся профессиональные достижения. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным...
 
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